Türk Polis Teşkilatı 173. yıldönümü kutlamaları İzle



- Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü sebebiyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Törende İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Törende konuşan Aşkın, "Aziz Atam, milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünüz doğrultusunda vatan, millet, bayrak uğruna durmadan fedakarca çalışıyoruz. Türk polisi gösterdiği olağanüstü gayretlerle, yaptığı hizmetlerle aziz milletimizin gönlünde yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Kutsal görevimizi; gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, milletimizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan ahlaklı ve erdemli polisler olarak yapacağımızı ifade ederek aziz şehitlerimiz, gazilerrimiz ve sizin huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz” dedi.

(TT-

