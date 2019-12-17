Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli

Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli

paylaşımın görüntüsü

Bebek Twitter Gesi 

-fotoğraf

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn’da dünyaya gelen Barış bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı. MSB, twitter hesabı üzerinden Rasulayn’da dünyaya gözlerini açan Barış bebek için seferber oldu. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, Barış Pınarı Harekat bölgesinde dünyaya gelmesinden dolayı “Barış” ismi verildiği öğrenildi. MSB’nin twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kısa süre önce dünyaya gelen “Pınar” bebeğimizden sonra “Barış” bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn’da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna “Barış” ismini verdi” notu düşüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Sakın Bunu Yapmayın!Sakın Bunu Yapmayın!
Tıklanma Rekoru Kıran 1 Mayıs CapslarıTıklanma Rekoru Kıran 1 Mayıs Capsları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı