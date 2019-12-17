Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn’da dünyaya gelen Barış bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı. MSB, twitter hesabı üzerinden Rasulayn’da dünyaya gözlerini açan Barış bebek için seferber oldu. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, Barış Pınarı Harekat bölgesinde dünyaya gelmesinden dolayı “Barış” ismi verildiği öğrenildi. MSB’nin twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kısa süre önce dünyaya gelen “Pınar” bebeğimizden sonra “Barış” bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn’da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna “Barış” ismini verdi” notu düşüldü.



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