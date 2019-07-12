- Türk öğrencilerden gururlandıran ödül - Liseli öğrenciler 52 ülke arasından 1’inci oldu - Lise robotik takımı Türkiye’ye ödülle döndü



- Türk lise öğrencileri, 52 ülkeden okulların yarıştığı First Lego League Asia Pacific Open Championship turnuvasında, Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliğini elde etti. Çevre Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Lise Robotik Takımı, Avustralya'nın en popüler şehri Sidney’de düzenlenen ve 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı dünyanın en ünlü robotik yarışmasında Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliği elde etti. Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımı olan ve First Lego League Asia Pacific Open Championship turnuvasında “Inovative Solution” ödülünü kazanan robotik takımı, yarışmaya damga vurdu. Projelerini NASA’ya sundular Uzaydaki atık ambalajlara “yenilebilir ambalaj” projesiyle çözüm üreten Türk takımı aynı zamanda NASA ile de iletişime geçerek projelerini sundu. Turnuva’ya katılan öğrenciler, Japonya, Güney Kore, Çin ve Rusya gibi zorlu rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarılarıyla gururlandırdı. Zeybek gösterisiyle de yoğun ilgi gördü Turnuvada ülkemizi temsil eden Robotik Takımı yarışma etaplarından biri olan kültürel etkinlik kapsamında sergilediği zeybek gösterisi ile yoğun ilgi gördü. Farklı ülkelerden öğrenciler ile kaynaşma imkanı bulan Robotik Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosu Mahir Karalar tarafından da yakından takip edildi. Öğrencileri makamına kabul ederek tebrik eden Karalar, “Göğsümüzü kabartan robotik takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.



