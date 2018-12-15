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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Ocağı Doğu Türkistan için seferber oldu

Türk Ocağı Doğu Türkistan için seferber oldu

Pankartlardan ve stantlardan görüntüler

Mezar Taşları Politika Basın Açıklaması İşkenceler Katliam 

-Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın açıklamaları
-İmza kampanyasından görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ESKİŞEHİR

- Eskişehir Türk Ocağı, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaparak imza kampanyası başlattı. Hamamyolu Caddesindeki basın açıklaması öncesi stant kurarak Doğu Türkistan’da yaşanan zulümle ilgili pankartlar asan Eskişehir Türk Ocağı mensupları, bölgede yaşayan Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerine yardım için vatandaşlardan imza topladı. Doğu Türkistan’da 30 milyondan fazla Türk’ün yaşadığını vurgulayan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, “1949’da katil Stalin’in desteğiyle kızıl Çin tarafından işgal edilen 30 milyon Uygur, Kazak ve Kırgız Türkü’nün yaşadığı Doğu Türkistan’da son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamlar ayyuka çıkmış vaziyettedir. Doğu Türkistan halkı son yıllarda daha önceden eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikalarına maruz kalmaktadır. Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik baskıcı politikalarının zirveye çıktığı bir dönem içerisindeyiz. Pek çok Müslüman Uygur, Kazak ve Kırgız Türkü değişik isimler altında kurulan eğitim kamplarındadır. 1 milyon civarında insan, çağdaş Nazi kamplarına benzer kamplarda işkencelere tabi tutulmakta, ideolojik eğitimden geçirilmekte, din ve inanç özgürlüğü kısıtlanmakta, Uygur Türkçesini yasaklanmakta, Türkler zorla Çinliler ile evlenmeye teşvik edilmekte, mezar taşlarındaki Türkçe yazılar yok edilmekte ve ses çıkaranın sesi kesilmeye çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.
Basın açıklaması sonrası başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (MUR-Y)
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