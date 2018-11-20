Türk nakliye tırları Gürcistan’da kar nedeniyle mahsur kaldı

-Mahsur kalan tırlardan görüntüler



( RİZE -ÖZEL)- Tır şoförleri gıdalarının ve sularının azaldığını dile getirerek acilen yardım istedi RİZE



- Rusya’dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan nakliye tırları Rusya sınırından Gürcistan’a girdikten 10 kilometre sonra eski adı ile Kazbegi yeni adı ile ise 'Stepantsminda' bölgesinde yakalandıkları kar nedeniyle ilerlemeyerek mahsur kaldı. Yolun kapanması sonucu ilerleyemeyen tırlar burada uzun kuyruklar oluşturdu. 6 gündür tırların orada mahsur olduğunu dile getiren özel bir nakliye şirketi sahibi Hüseyin Şark, tır şoförlerinin gıdalarının ve sularının azaldığını dile getirerek acilen yardım istedi. Tırlarının bölgedeki kar nedeniyle mahsur kaldığını, şoförlerin ise 6 gündür araçlarını hareket ettirememesinden ötürü gıdalarının azaldığını dile getiren Hüseyin Şark orada bulunanların soğukta bir yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Şark “Uluslararası taşımacılık yapıyoruz. Şuan da kış nedeniyle Gürcistan topraklarında Kazbegi bölgesinde kardan dolayı bütün araçlar mahsur kaldı. Yetkilerden yardım bekliyorum. İnsanlar orada mahsur kaldılar, kar ve soğukla canla başla mücadele ediyorlar. Sadece arabalarımız değil, insanlarımız da mağdur. Aradığımız hiç kimseden de cevap alamadığımız için insanlarımız orada 6 gündür mağdurlar. -20 derecede yaşam mücadelesi veriyorlar. İhtiyaçlarını artık yeten yetmeyene veriyor, öyle gideriyorlar. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar şuanda” ifadelerini kullandı. Orada bulunan bine yakın şoförün ülkeye sağ salim dönmesi için gereken kar temizleme çalışmalarının yapılmamasından dolayı tırların orada mahsur kaldığını belirten Şark “Bir kar yağdı ve tüm yolları kapattı. Artık Gürcistan hükümetinin gücü mü yetmiyor, açmıyor mu bilmiyorum. Nereyi aradıysam bir cevap alamadım. Oradaki insanlar da bunun mücadelesini veriyor ve hiç kimse de cevap alamıyor. Arkadaşlarımız orada şuan da mağdur. Türkler'e ait yaklaşık bin araç var orada. Bizden yardım bekliyorlar, ben de devlet büyüklerimizden o insanları oradan kurtarmak için yardım bekliyorum” dedi.



