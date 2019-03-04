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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Türk madenciliği sessiz bir devrim yaşıyor' - TORONTO

'Türk madenciliği sessiz bir devrim yaşıyor' - TORONTO

"Türk madenciliği sessiz bir devrim yaşıyor" - TORONTO - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın açıklaması - Detaylar"Türk madenciliği sessiz bir devrim yaşıyor" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: - "Türk madenciliği şu anda sessiz bir devrim yaşıyor. Bunu şu anda sektörün içinde olanlar hissediyor ama çok yakın bir zamanda vatandaşlarımız da bunu görecekler"TORONTO (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, son yıllarda hayata geçirilen yenilikler ve uygulamalarla Türk madenciliğinin sessiz bir devrim yaşadığını söyledi.

Kanada 'nın Toronto kentinde düzenlenen Dünya Madencilik Fuarı'na (PDAC) katılan Türk heyetine başkanlık eden Cansız, etkinliğin ikinci gününde Kanada ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen sektör temsilcilerine sunum yaptı.Sunumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cansız, "Türk madenciliği şu anda sessiz bir devrim yaşıyor. Bunu şu anda sektörün içinde olanlar hissediyor ama çok yakın bir zamanda vatandaşlarımız da bunu görecekler." dedi.
Cansız, madenciliği düzenleyen ulusal standartlarda çok önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, "Kamu kurumumuz MTA, 85 yıllık tarihinde toplamda 6 milyon metre sondaj yaparken son 2 yılda 2,5 milyon metre sondaj rakamına ulaştı. Bu, yer altında sahip olduklarınızın ve onlara ait bilgilerin yer üstüne çıkarılması ve analiz edilmesi demek. Bu da maden projelerimizin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi manasına geliyor." diye konuştu.
Madencilik sektöründe mevzuat başta olmak üzere gelişimin önünü açacak tüm adımları attıklarını, teknolojiye bağlı uygulamaları ve kolaylıkları hayata geçirdiklerini dile getiren Cansız, "PDAC, dünya madenciliğinin kalbi. Bu ve bunun gibi organizasyonlara daha aktif katılımla ülkemiz madenciliğinin yükselen yıldızını tüm dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.Toplantıda konuşan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Türkiye'nin konumu itibarıyla yatırım yapan her sektörden kuruluşa, yeni pazarlara kolayca ulaşma fırsatı sunan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Uras, Kanada lı 15 madencilik firmasının Türkiye'de yatırım ve ortaklıkları bulunduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde sektörün önemli işlevi olduğunu kaydetti.
Başta Eti Maden olmak üzere Türkiye'den çeşitli firmaların katıldığı fuar 6 Mart'ta sona erecek.

Teknoloji Muhabir Görece Devrim Yükselen 

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