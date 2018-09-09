Türk Lirası'na geçmek isteyen Belarus'un büyükelçisine tarihi jest

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( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep'te bir para müzesi sahibi, ABD ve dolara karşı ticarette Türk lirası ile Belarus rublesine geçmek istediklerini açıklayan Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'a, 1992 yılında özgürlüğüne kavuşan Belarus'un ilk parasını hediye etmek istiyor. ABD'nin dolar yoluyla birçok ülkeyi zor durumda bırakma çabalarına dünyanın pek çok noktasından tepki gelmiş ve ticaretteki dolar etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar üzerinde tartışılmıştı. Bu konuda Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'ın, yaptığı "Biz, ticarette Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz" sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Büyükelçi'nin bu açıklama ve isteğine destek veren Gaziantep Para Müzesi sahibi Esat Kaplan da, Büyükelçi Savinymh'a samimi duyguları nedeniyle 1992 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve Belarus'un tarihindeki ilk paralarından olan 50 Kaneek yazan banknotu hediye etmek istediğini söyledi.



Belarus parasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en meşhur parası olan, mor binlik olarak bilinen ve 1952 yılında basılan 1000 Türk Lirası'nı da büyükelçiye vermek istediğini anlatan Kaplan, tarihi anlamda büyük önem taşıyan paraları büyükelçinin bizzat kendisine vermek istediğini, görüşememeleri halinde ise kargoyla göndereceğini ifade etti.

Mor binliğin değeri 60-160 bin dolar arasında Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli parası olan mor binliğin değerinin bugün koleksiyoncularda ve açık arttırmalarda en değerli banknotlar arasında yer aldığını belirterek, değeri 60 bin ile 160 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.

Kaplan, "Belarus 1992 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra ilk defa kendi para birimini kullanmaya başladı.

Belarus elçisinin açıklamalarını takdir ettik. Biz de bu yüzden ilk paraları olan 50 Kaneek'i ve bizim Cumhuriyet tarihimizin en önemli parası olan, 1952 yılına ait mor binliği kendisine hediye etmek istiyorum. Bu mor binlik yani uluslararası geçerliliği olan tek paramız olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Şuanda bu 1000 TL, koleksiyoncular arasında 60-160 bin dolar arasında açık arttırmalarda değer biçiliyor" dedi.

Para ülkeler için çok önemli Ülkelerin kullandığı paraların, ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdiğini kaydeden Kaplan, "Büyükelçiye göndereceğimiz Belaruz parasında sincapları, çicekleri, liderleri resmedilmiş. Yani ülkede yaşayan canlıları, nesneleri anlatıyor. Yani zaten bir paraya bilimsel bir gözle bakınca ait olduğu ülke hakkında çok öğrenebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Büyükelçiye davet Kaplan, büyükelçiyi para müzesini görmesi için de çağrıda bulunarak, kendisini Gaziantep'e davet etti. Koleksiyonunda çeşitli yıllara ait Belarus paralarının da bulunduğunu belirten Kaplan, "Ben tekrardan Belarus Büyükelçisi'ne teşekkür ediyorum. Kendisini de buraya davet ediyorum. İsterlerse kendileriyle Belarus para köşesini de beraber hazırlayabiliriz" diye konuştu.



