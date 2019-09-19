Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı - BUDAPEŞTE Haberi
- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun açıklaması - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'un açıklaması - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov'un açıklaması - Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi'nin açıklaması - Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in açıklamasıBUDAPEŞTE (AA) - Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi - Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı. Açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.
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