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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk komandosu Afrin'de destan yazıyor - AFRİN

Türk komandosu Afrin'de destan yazıyor - AFRİN

- Mehmetçiğin yol kontrol uygulaması - Mehmetçiğin sokak kedisi ile ilgilenmesi - Mehmetçiğin sivillerle sohbet etmesi - Mehmetçik ile birlikte sivil halkın Türk bayrağı açması - Türk askerinin terörden arındırılan binalara yönelik operasyonu - Türk askerinin arazide yaptığı uygulama ve çalışmalar - Afrin bölgesinde görevli bir askerin şiir okuması - Afrin ’de hakim tepeye konuşlanmış TSK tankı - Afrin 'de Türk bayrağının göndere çekilmesiTürk komandosu Afrin 'de destan yazıyor - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Afrin bölgesine sevk edilen ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olan komandolar, bölgedeki savaş mağdurlarının umudu oldu - " Afrin destanı"nın kahramanı Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda olduğu gibi sonrasında da sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyor - 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş: "Sizi Allah gönderdi, Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız"AFRİN (AA) - HALİL FİDAN - BEHÇET ALKAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Afrin bölgesine sevk edilen ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olan komandolar, bölgedeki savaş mağdurlarının umudu oldu.TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini büyük kararlılıkla sürdürüyor.Teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde olası tuzakları temizlemek için büyük gayret sarf eden komandolar, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor." Afrin destanı"nın kahramanı Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda, sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteriyor.Tek gayeleri tüm bölgeyi teröristlerden temizlemek olan komandolar, terörden kurtarılan köylerine dönen Suriyeli ailelere de yardımcı oluyor. - "Rabbim sizden razı olsun"Harekat boyunca yürüttüğü hassas çalışmalarla dünyaya adeta insanlık dersi veren Türk askeri, bu sayede savaş mağdurlarının hem hayır duasını alıyor hem de halkın gönlünde taht kuruyor.Yerleşim alanlarında olduğu gibi, sivillerin yoğunlukla bulunduğu arazi ve yol kenarlarında da tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın arama faaliyeti gerçekleştiren Türk askeri, karayolunda kontrol için durdurdukları araçlardaki sivillerle de yakından ilgileniyor.Uygulama noktalarında karşılarında Türk askerini gören Suriyeliler, Mehmetçik'e övgü dolu sözler sarf ediyor. Çocuklara çeşitli hediyeler veren komandolar, ebeveynlerin de varsa sorunlarına çare üretilmesi için çabalıyor.Teröristlerin engellemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle Afrin 'den çıkamayan, kentin ele geçirilmesinin ardından Cinderes beldesine gitmek için yola koyulan 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş, yolda komandolarla karşılaşınca "Sizi Allah gönderdi, Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız." ifadelerini kullandı.Askerlerin elini öpüp sohbet ettiği yaşlı kadının bulunduğu araç, daha sonra yoluna devam etti. - Sokak hayvanlarına şefkatMehmetçik, merhametini bölgedeki insanların yanı sıra sahipsiz sokak hayvanlarına da gösteriyor.Başıboş, aç ve susuz kalan kedi ve köpeklerle de ilgilenen Türk askeri, yanında bulundurduğu yiyeceklerle hayvanları besliyor.Mehmetçik'in teröristlerden arındırılan alanlardaki arama tarama çalışması sırasında karşılaştığı ve karnını doyurduğu bir kedinin yanlarından ayrılmadığı görüldü.

Yaşlı Kadın Sokak Kedisi Terör Örgütü Teröristler Sokak Hayvanları 

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