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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Kızılayının 'Kolide ne var?' yardım kampanyası - SAMSUN

Türk Kızılayının 'Kolide ne var?' yardım kampanyası - SAMSUN

Türk Kızılayının "Kolide ne var?" yardım kampanyası - SAMSUN - Okuldan detay - Ercan Tan ile röportaj - Çocuklara yardımların verilmesiTürk Kızılayının "Kolide ne var?" yardım kampanyasıSAMSUN (AA) - Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Samsun 'un Bafra ilçesindeki bir okula yardım gönderildi."Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında LC Waikiki, FLO, MNG Kargo sponsorluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan kolilerde öğrenciler için mont, bot, kazak, pantolon, diş fırçası, diş macunu, anne ve babalar için de birer parça hediye giysi bulunuyor.Türk Kızılayının 150. kuruluş yılına atfen 150 okul olarak başlayan projede sponsorların ve bağışçıların desteği ve okulların ihtiyaç talebi doğrultusunda hedeflenen bin 500 okula Haziran 2019'a kadar yardımlar ulaştırılacak. Hediye koliler, okullara ulaştırılarak okul yönetimlerine teslim edilecek. Samsun 'un Bafra ilçesi Orta Durak Mahallesi'ndeki okula gönderilen koliler de Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Abdurrahmanoğlu, Erol Aksoy ve Bekir Sami Tuncer tarafından öğrencilere verildi.
Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya ilk olarak aralarında Ortadurak İlkokulunun da bulunduğu 6 okulun başvurduğunu belirterek, kolileri hazırlayıp gönderdiklerini söyledi.

Genç de Türk Kızılayının "Kolide ne var?" sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarına yardım elini uzatmaya devam ettiğini dile getirdi.Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Kızılayının her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Genç, kampanyaya destek veren yardımseverlere teşekkür etti.Kampanyaya bireysel olarak destek vermek isteyenlerin "KOLİ" yazıp 2868'e kısa mesaj atarak 10 lira bağışta bulunabileceğini aktaran Genç, kurumsal bağışçı firmaların da Türk Kızılayının 168 numaralı çağrı merkezinini arayabileceklerini kaydetti.
Genç, kampanyaya öğrenciler adına başvurmak isteyen köy okulları yetkililerinin ise "0545 8506585" numaralı telefon hattını arayabileceklerini ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Yardım Kampanyası Sosyal Sorumluluk Projesi Çağrı Merkezi Sosyal Sorumluluk 

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