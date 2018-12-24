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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Kızılayından çocuklara ayakkabı ve mont yardımı - HATAY

Türk Kızılayından çocuklara ayakkabı ve mont yardımı - HATAY

- Yardım kolilerinin hazırlanması - Araca konan kolilerin okula götürülmesi - Okuldaki öğrencilere dağıtılması - Türk Kızılayı Toplum Merkezi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Mücahit Ula'nın konuşmasıTürk Kızılayından çocuklara ayakkabı ve mont yardımıHATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından, Hatay 'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde farklı okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 3 bin Türk ve Suriyeli çocuğa ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.Türk Kızılayı Toplum Merkezi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Mücahit Ula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 okuldaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Belirlenen okullardaki Türk ve Suriyeli çocukları ısıtmak için yola çıktıklarını belirten Ula, ''Bugün 3 bin çocuğumuzun sevincine ortak olduk. Ayakkabılarını ve montlarını alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.'' dedi.
Yardım çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Ula, ''Çocuklarımıza içinde diş fırçası, diş macunu ve kırtasiyelerin olduğu paketler de verildi.
Hatay 'ın tüm ilçe ve köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.
Ayakkabı ve montları alan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Diş Fırçası Muhabir Diş Macunu Öğrenciler Hanlı 

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