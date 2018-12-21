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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Kızılayı'ndan Yemen'e yardım - LAHİC

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e yardım - LAHİC

- Kamptan genel görüntüler - Yardım dağıtım detaylarıTürk Kızılayı'ndan Yemen 'e yardım - Türk Kızılayı evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttıLAHİC (AA) - Türk Kızılayı savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttı.
Yemen resmi haber ajansına göre (SABA) Lahic valisi Ahmed et - Türki, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakiye'nin eşliğinde göçmenlere gıda dağıtımında bulundu.Türki, Türk Kızılayı'nın bölgedeki yardımlarını överek, söz konusu yardımların Hudeyde'den göçen Yemen lilerin sıkıntılarını bir nebze hafifleteceğini söyledi.

Öte yandan Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Belfakiye de Türk Kızılayı'nın Yemen lilere yönelik yardım çabalarını takdir etti.Türk Kızılayı Başkanı Kınık ise Türkiye'nin Yemen ve Yemen lilerin yanında durmaya devam edeceğini ve savaş sebebiyle yaşanan istisnai durumlardan dolayı yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, geçen haziran ve temmuz ayı arasında 17 bin 350 aile Hudeyde'den göç etmek zorunda kaldı.

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