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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Türk Kızılayı'ndan Tel Abyad'a Mobil Klinik

- Türk Kızılayı'ndan Tel Abyad'a Mobil Klinik

Asker ve çocukların buluşması

İnsani Yardım Terör Örgütü 

-Türk Kızılayı yardım araçları

( TEL ABYAD ) - Türk Kızılayı'ndan Tel Abyad'a mobil klinik TEL ABYAD

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Tel Abyad'ta Türk Kızılayı mobil klinik açtı. Açılan kliniği sevinçle karşılayan siviller Türkiye’ye teşekkür etti. Terörden arındırılan Tel Abyad’ta Türk Kızılayı sivillere insani yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’a Türk Kızılayı tarafından mobil klinik açıldı. Siviller ise yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Türk Kızılayı yardım malzemelerini dağıtırken sivil aileler Türkiye’ye teşekkür etti.
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