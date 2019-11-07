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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Türk Kızılayı’ndan sivillere yardım sürüyor

- Türk Kızılayı’ndan sivillere yardım sürüyor

Türk Kızılay'ın yardım araçları

İnsani Yardım Terör Örgütü Teröristler 

-Detay
-TSK ve sivillerin yardım dağıtımı

( RASULAYN ) RASULAYN

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından Rasulayn’da barış ve güven oluşturması sonrasında Türk Kızılayı sivillere yönelik yardımlara devam etti. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan ve YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn’da TSK ve SMO askerleri barış ve güven oluşturması sonrasında Türk Kızılayı sivillere yönelik yardımlara devam etti. Suriye'nin terörden arındırılan Rasulayn’da Kızılay’dan sivillere insani yardım ulaştırıldı. Siviller yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bölge halkı, Kızılay tarafından yapılan yardım malzemelerini dağıtan Türk askerine teşekkür etti.
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