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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Kızılayı'ndan Iraklı selzedelere yardım - MUSUL

Türk Kızılayı'ndan Iraklı selzedelere yardım - MUSUL

- Yardım kolilerinin indirilmesinden detaylar - Yardım kolisi almak için gelen sığınmacılardan detaylar - Türk Kızılayı yetkililerinden Ahmet Faysal ile röportajERBİL (AA) - Türk Kızılayı, cuma günü Irak'taki şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım elini uzattı.Türk Kızılayı, Musul 'un Kayyara kasabasında yer alan iç göçmenlerin kaldığı çadır kamptaki bin aileye giyim ve battaniye yardımında bulundu.Türk Kızılayı yetkililerinden Ahmet Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın herhangi bir yerinde afet meydana geldiğinde Türk Kızılayı'nın hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Faysal, " Musul 'da meydana gelen sel felaketinden zarar gören bin aileye giyim ve battaniye yardımını gerçekleştirdik." dedi.
Irak'ta, cuma günü meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş,180 kişi de yaralanmıştı.

Sığınmacı Sel Felaketi Sığınmacılar Şiddetli Yağış Sığınma 

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