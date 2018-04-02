Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Kızılayı'ndan Erbil'deki otistik çocuklara yardım

Türk Kızılayı'ndan Erbil'deki otistik çocuklara yardım

- Yardım kolilerden detay - Otistik çocuklardan detay - Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven ile röportaj - Kızılay'ın yardımları dağıtması - Yardımı kolilerini alanlardan detay - Türk Kızılayı, Erbil 'de otistik çocukları bulunan ailelere 200 koli gıda ve giysi yardımında bulunduERBİL (AA) - Türk Kızılayı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde otistik çocuk sahibi ailelere 200 koli gıda ve giysi yardımında bulundu. Erbil 'deki Sami Abdurrahman Parkı'nda gerçekleştirilen yardım dağıtım programına Erbil Valisi Nevzad Hadi ve otistik çocuklarla aileleri katıldı.
Yardım dağıtımı sırasında AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, "Dünya Otizm Farkındaklık Günü vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere kız ve erkek olmak üzere toplamda 100 koli kıyafet yardımında bulunduk. Bu yardımlarla çocukları unutmadığımızı ve destek vermeye devam edeceğimizi hatırlatmak istedik." ifadelerini kullandı.Özgüven ayrıca giysi yardımının yanı sıra otistik çocukların ailelerine 100 koli de gıda dağıttıklarını dile getirdi.

Otistik Çocuk Otistik Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı