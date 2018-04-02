Türk Kızılayı'ndan Erbil'deki otistik çocuklara yardım
- Yardım kolilerden detay - Otistik çocuklardan detay - Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven ile röportaj - Kızılay'ın yardımları dağıtması - Yardımı kolilerini alanlardan detay - Türk Kızılayı, Erbil 'de otistik çocukları bulunan ailelere 200 koli gıda ve giysi yardımında bulunduERBİL (AA) - Türk Kızılayı, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde otistik çocuk sahibi ailelere 200 koli gıda ve giysi yardımında bulundu. Erbil 'deki Sami Abdurrahman Parkı'nda gerçekleştirilen yardım dağıtım programına Erbil Valisi Nevzad Hadi ve otistik çocuklarla aileleri katıldı. Yardım dağıtımı sırasında AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, "Dünya Otizm Farkındaklık Günü vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere kız ve erkek olmak üzere toplamda 100 koli kıyafet yardımında bulunduk. Bu yardımlarla çocukları unutmadığımızı ve destek vermeye devam edeceğimizi hatırlatmak istedik." ifadelerini kullandı.Özgüven ayrıca giysi yardımının yanı sıra otistik çocukların ailelerine 100 koli de gıda dağıttıklarını dile getirdi.