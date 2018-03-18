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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Türk Kızılayı kan bağışı tırı sınırda... Mehmetçik için kan bağışına yoğun ilgi Haberi

Türk Kızılayı kan bağışı tırı sınırda... Mehmetçik için kan bağışına yoğun ilgi Haberi

Kan veren vatandaşlar

Yaralı Askerler Yaralı Asker Kan Bağışı 

-Vatandaş röportaj
-Genel ve detaylar

( HATAY ) HATAY

- Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için Hatay’ın sınır hattında kan topluyor. Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar Mehmetçiğe verdiği desteği göstermek amacıyla Hatay’ın Hassa ilçesine akın ediyor. Vatandaşların toplanma noktasına kan bağışı toplama tırını getiren Türk Kızılayı buraya gelen vatandaşlardan kan bağışı alıyor. Gerektiğinde yaralı askerlerin tedavisi için kullanılacak kan bağışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. “Kanımızın son damlasına kadar vatanımızın arkasındayız” AK Parti Kulu İlçe Teşkilatıyla birlikte Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek kan bağışında bulunan bir vatandaş, “Burada ihtiyacı olan askerlerimiz için Konya’nın Kulu ilçesinden Afrin’de operasyon yapan askerlerimize ve sınırdaki askerlerimize destek amaçlı geldik. Burada nasipmiş ki kan bağışında bulunmak. Hayatımda ilk defa bağış yapıyorum. O da burada nasip oldu. Çok mutluyum. Kanımızın son damlasına kadar vatanımızın arkasındayız. Çok duyguluyum. Çok heyecanlandım” dedi.

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