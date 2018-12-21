Türk Kızılayı, Bosna'daki mültecilerin de sesi - ANTALYA
- Türk Kızılayı, Bosna'daki mültecilerin de sesi - Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan röportajTürk Kızılayı, Bosna'daki mültecilerin de sesi - Türk Kızılayı tarafından Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki şehirlerde kalan binlerce sığınmacıya şimdiye kadar 9 tır yardım, 322 çadır, 10 bin battaniye olmak üzere toplam 952 bin liralık yardım yapıldı - Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan: - "Özellikle son zamanlarda mülteciler Avrupa'ya geçmek için Bosna'yı kullanmaya başladılar. Bosna'nın da bu ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Orada binlerce mülteci var, yardımlar gönderiyoruz" - "Bosna Hersek'teki mültecilerin de sesi olduk. Dünyanın neresinde yardıma muhtaç birisi varsa ızdırap varsa biz 150 yıldır o ızdırabı dindirmek için mücadele ediyoruz"ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı yardımlarla mazlumların ızdırabını dindirmeye çalışan Türk Kızılayı, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki şehirlerde kalan binlerce sığınmacının da sesi oldu.Hayırseverlerin yardımını, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlara ulaştıran Türk Kızılayı, özellikle son aylarda Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki şehirlerde kalan ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a geçebilmek için beklemeye devam eden binlerce sığınmacıya da yardım elini uzatıyor.Bosna'ya bu yıl içerisinde toplam 9 tır yardım götüren Türk Kızılayı, 105 metrekarelik 22 genel barınma, 16 metrekarelik 300 barınma çadırı, 10 bin battaniye, bin mutfak seti, iki seyyar mutfak olmak üzere toplam 952 bin liralık yardım yaptı.Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bağışlarını Kızılay üzerinden mazlumlara ulaştırdıklarını söyledi.
Vatandaşın yardımlar konusundaki hassasiyetini sürdürmesini isteyen Altan, "Onların ulaşamadıkları yerlere ulaşıyoruz, göremedikleri yerlerdeki ızdırapları gideriyoruz. Biz onların gözleriyiz, kulaklarıyız, elleriyiz. Bize ne kadar destek olurlarsa biz onların adına gidemedikleri göremedikleri yerlere ulaştırırız." diye konuştu. - Suriye'ye 43 bin tır yardımAltan, Suriye'ye şimdiye kadar yapılan yardım miktarının 2,5 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, Türk Kızılayı üzerinden 43 bin tır yardımın Suriye tarafına ulaştırıldığını anlattı.Suriye'deki temel yardım kalemlerinin barınma, gıda, sağlıkla ilgili destekler olduğuna değinen Altan, "Orada 12 yetimhanemiz var. Artık yavaş yavaş barınmaların çadırlardan çıkıp, kalıcı hale gelmesi için hazırlık yapıyoruz. Türk Kızılayı şu ana kadar 147 ülkede çalışma yaptı. 12 noktada delegasyonumuz var." dedi. En son açtıkları delegasyonlardan birinin Bosna Hersek'te, birinin Güney Sudan'da olduğunu dile getiren Altan, Sudan'da da faaliyetler yürüttüklerini vurguladı.Altan, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlarla dünyaya örnek olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Özellikle son zamanlarda mülteciler Avrupa'ya geçmek için Bosna'yı kullanmaya başladılar. Bosna'nın da bu ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Orada binlerce mülteci var. Bölgeye çadır, battaniye, yatak gönderdik. Ekibimiz orada yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bosna'daki mültecilerin de sesi olduk. Dünyanın neresinde yardıma muhtaç birisi varsa, ızdırap varsa biz 150 yıldır o ızdırabı dindirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de sabırla ve gayret sürdürüyoruz."Türkiye'nin son 16 yıldır insani yardımlarla dünyaya liderlik yaptığını ifade eden Altan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği bölgelere Türk Kızılayı olarak giderek yardımları ulaştırdıklarını söyledi.
Altan, açıklanan teşvikler için ellerinden geleni yaptıklarına da değinerek, vatandaşın yardımıyla dayanışma içerisinde dünyanın mazlumlarının ızdırabını dindirmek için çalıştıklarını anlattı.