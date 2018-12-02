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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Türk Kızılayı 8,5 tonluk ilaç yardımı için Gazze'de

Türk Kızılayı 8,5 tonluk ilaç yardımı için Gazze'de

- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Gazze yi ziyaretinden detaylar - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile röportaj - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Afet ve Lojistik Merkezi inşaatını incelemesiGAZZE (AA) - Türk Kızılayı heyeti, 8,5 tonluk ilaç yardımını ulaştırmak üzere Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geldi.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nablus'tan Gazze 'ye 8,5 tonluk 42 paletlik bir ilaç sevkiyatı gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda Gazze 'ye geldiklerini söyledi.

"Filistin'de bulunuşumuzun gayesi öncelikle bu bölgede süregelen sağlık konusundaki ihtiyaçlara bir nebze de olsun cevap verebilmekti." diyen Kınık, Gazze 'de aynı zamanda birlikte proje yürüttükleri El - Emel Yetimhanesi'ni de ziyaret ettiklerini belirtti.
Burada kalan yetimlere gıda ve giyim yardımı yaptıklarını, Hollanda Diyanet Vakfının da bu anlamda destek verdiğini aktaran Kınık, eski binalarını yenileme, koruma altındaki yetim sayısı ile verilen hizmetin kalitesinin artırılması gibi çalışmalarla El - Emel Yetimhanesi'ne desteklerini sürdürdüklerini aktardı.Filistin Kızılayı için yaptıkları Afet ve Lojistik Merkezi inşaatını yerinde izlediklerini kaydeden Kınık, " Gazze 'deki bu kısa ziyaretimizde Kızılay olarak sağlayabileceğimiz ihtiyaçları tespit edip yardımları ulaştırmak için görüşmelerde bulunacağız." ifadesini kullandı.Daha önce Türkiye'den gelen ve gerekli izinlerin alınması sırasında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Filistin Kızılayına ait depoda tutulan ilaçlar tırlara yüklenerek Gazze 'ye gönderilmek üzere yola çıkmıştı. İlaçların, bölgedeki hastanelerin 12 kalemde en az 6 aylık ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

Hastane Muhabir 

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