Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar - ADANA

- Türk Kızılay - Taş Köprü'de iftar - Vatandaşlardan detaylar - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'tan detay - Protokol ve vatandaşların orucunu açması - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'tan detay'ın konuşmasıTürk Kızılaydan Taş Köprü'de iftarADANA (AA) - Adana 'da Türk Kızılayınca tarihi Taş Köprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyledi.
Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirten Kınık, destek olanlara teşekkür etti.Daha sonra kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı.İftar programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.
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