Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar - DAKAR
- Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıtımı - Başkent Dakar 'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verilmesi - Türk Kızılay yetkililerinin ihtiyaçlı aielelere yardım pakeri götürmesiTürk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.Başkent Dakar 'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı.
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