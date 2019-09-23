Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı - ERBİL

Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı - ERBİL

- Yardım dağıtımından detaylar - Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ile röportaj - Gönüllü olarak dağıtıma katılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinden Nazlı Ahmed ile röportajTürk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı - Erbil 'deki iç göçmen kamplarında hayatlarını sürdüren yetim çocuklara Türk Kızılay tarafından kıyafet yardımı yapıldıERBİL (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki iç göçmen kamplarında yaşayan yetim çocuklara giysi yardımında bulundu.Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay organizasyonunda Erbil Uluslararası Maarif Okulu ve LC Waikiki firması iş birliğinde 250 yetim çocuğa giysi dağıttıklarını söyledi.

Yardım faaliyetine öğrencilerin de katıldığını belirten Kahveci, "Organizasyonun asıl amacı farkındalık yaratmaktır. Farkındalığı yaratırken de Maarif Okulunu dahil ettik ki öğrenciler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmanın ne demek olduğunu anlasınlar." diye konuştu.
Kahveci, Türk Kızılayın Musullu iç göçmenler başta olmak üzere Irak'taki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.Gönüllü olarak dağıtıma katılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinden Nazlı Ahmed de sosyal farkındalık projesi kapsamında böyle bir faaliyette yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yetim Çocuklar Farkındalık Yetim Çocuk İnsani Yardım Farkındalık Yaratma 

İlgili Foto Galeriler
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı