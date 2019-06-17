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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Kızılay tarafından Irak'taki Suriyeli sığınmacı ailelere giyim yardımı - ERBİL

Türk Kızılay tarafından Irak'taki Suriyeli sığınmacı ailelere giyim yardımı - ERBİL

- Basırma Kampından detaylar - Giyim yardımı dağıtımından detaylar - Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili ile röportaj - Giyim yardımı dağıtımından detaylarERBİL (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki Harir bölgesinde yer alan Basırma Kampında, 600 Suriyeli sığınmacı aileye giyim yardımında bulundu.Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, dağıtım esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz ayı olması nedeniyle 600 giyim kolisini kampta yaşayan Suriyeli sığınmacılara dağıttıklarını söyledi.

Yardımları din, dil ve ırk gözetmeksizin yaptıklarını belirten Bilgili, "Türk kızılay olarak bundan sonraki süreçte de gıda, giyim ve hijyen gibi yardım malzemelerini dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.
Irak'taki kamplarda yaşayan sığınmacı ve iç göçmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek için çalışma yaptıklarını dile getiren Bilgili, bu kapsamda eksiklikleri gidermeye çalışacaklarını ifade etti.
Kızılaya bağışta bulunanlara teşekkür eden Bilgili, ramazan ayında olduğu gibi yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımların süreceğini kaydetti.

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