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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk Kızılay'ından bağışçılara madalya - MERSİN

Türk Kızılay'ından bağışçılara madalya - MERSİN

- Toplantı ve katılımcılardan detaylar - Madalya ve plaket verilmesiTürk Kızılay'ından bağışçılara madalya - Mersin 'de, Türk Kızılay'ına düzenli olarak kan bağışında bulunan 175 kişiye madalya ve plaketleri verildiMERSİN (AA) - Türk Kızılay tarafından Mersin 'de düzenli kan bağışında bulunan 157 kişiye madalya ve plaket verildi.
Türk Kızılayınca, "Dünya Kan Bağışçıları Günü" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen törende, düzenli kan bağışlayan vatandaşlar madalya ve plaketle ödüllendirdi.Törende, 45 kez kan bağışında bulunan 7 bağışçıya plaket takdim edilirken, 35 bağış yapan 24 kişiye altın madalya, 25 defa kan bağışında bulunan 144 bağışçıya da gümüş madalya verildi.
Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, törendeki konuşmasında, kan bağışının önemine değindi.Kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Gür, "Bunlar çok ciddi bir emeğin ürünü. Yaklaşık 15 yıllık bir süreç. Hem ulvi bir gaye hem de sabır var. Her ikisi de alkışlanmaya değer. Tüm kan bağışçılarımızı kutluyor, tebrik ediyorum." diye konuştu.
Programa Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı ve kentteki bazı kan bağışçıları katıldı.

Altın Madalya Gümüş Madalya Kan Bağışı Kışla 

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