Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Kızılay gönüllülerinden vatandaşlara eğitim - AĞRI

Türk Kızılay gönüllülerinden vatandaşlara eğitim - AĞRI



Görüntü dökümü: - Kızılay Ağrı Şubesince gerçekleştirilen etkinlik - İlk yardım eğitiminden görüntüler - Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile röportaj - Vatandaşlardan Necati Akyol ile röportajTürk Kızılay gönüllülerinden vatandaşlara eğitim - "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında, Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerince vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildiAĞRI (AA) - Ağrı 'da, "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla Türk Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara uygulamalı hayat kurtarma eğitimi verildi.
Türk Kızılay Ağrı Şubesi, farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar için uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenledi.
"Ayrımcılık ve dışlanma yapmadan herkes için ilk yardım" temasıyla toplanan Türk Kızılay gönüllüleri, vatandaşlara kırık, çıkık, arı sokması vakaları ile sara nöbeti geçiren hastaya ve kaza anında ilk yardımda neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, programı farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini, eğitimlere katılanların ilk yardım anında nelerin yapıldığını gördüğünü söyledi.

Eğitimin daha önce ilk yardım eğitimi alan gönüllülerce verildiğini dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:"Boğulma, kırılma, burkulma, yanmayla alakalı ve genel olarak sürekli yaşadığımız ilk yardıma dair olaylar karşısında neler yapmamız gerektiği konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek istedik. Gayet güzel tepki ve bilinç oluştu. İnsanlar bu konuya çok duyarlı. Bebeklerin boğazında cisim kalması ve buna benzer birçok konuyu anlattık. Solunum yolunda tıkanma, kırılma veya arı sokmalarıyla alakalı tamamıyla canlandırma yaparak, insanları bilinçlendirdik. Birçok kişinin ilk yardıma dair hiçbir bilgisi yoktu. Gayet güzel geri dönüşler oldu."Eğitime katılan Necati Akyol da uygulamalı eğitimlerin çok faydalı olduğunu, ilk yardım konularını öğrendiklerini ifade etti.

Yat Kurtarma Muhabir Farkındalık Sara Nöbeti 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı