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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Azerbaycan’da - Azerbaycan ve Türk Kızılay’ı arasında işbirliği artıyor

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Azerbaycan’da - Azerbaycan ve Türk Kızılay’ı arasında işbirliği artıyor

Görüşmeden detay

Alışveriş Çatışma Uluslararası Konferans Basın Mensupları 

-Kerem Kınık ile röprotaj
-Hediyelerim takdimi

( BAKÜ ) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Azerbaycan’da- Azerbaycan ve Türk Kızılay’ı arasında işbirliği artıyor BAKÜ

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Azerbaycan Kızılay Başkanı Nevruz Aslanov ile görüştü. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Azerbaycan’da temaslarda bulunuyor. Başkent Bakü’de bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Azerbaycan Kızılay Başkanı Nevruz Aslanov ile görüştü. Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kınık, ziyareti kapsamında ilk olarak Çocuk Mercanlı’da çatışmalardan işgalden etkilenmiş olan mültecileri ziyaret ettiğini vurguladı. Çocuk Mercanlı’da ana okullarını ziyaret ettiğini belirten Kınık,“Yetkililerle görüştük. Yerlerinden silah zoruyla edilmiş olan mülteci kardeşlerimizi gördük ziyaret ettik. Onlara yardımlarımızı iletmiş olduk. Bu süre zarfında da hem bölgedeki ateşkes sonrasındaki durumu durumu inceledik. Hem de barışa nasıl katkıda bulunabiliriz, yerlerinden edilmiş olanları nasıl savuna biliriz. Verimli bir görüşmeydi bu çerçevede hem buradaki durumu inceleyen Kızılhaç Komitesi’ne hem de bizim federasyonumuza bu süreci rapor edeceğiz” dedi.
"Karabağ sorununu Cenevre'de dile getirme fırsatımız olacak" Kerem Kınık,“Önümüzdeki hafta Cenevre’de dört yılda bir gerçekleştirilen uluslararası konferansımız var. Karabağ meselesini oku dile getirme fırsatımız olacak. Kızılay ve Azerbaycan Kızılay'ı paresi arasında ilişkiler çok kadimdir. Bu çerçevede işbirliklerimizi güçlendirmek için de bugün Bakü’de görüşmelerimiz, fikir alışverişlerimiz olacak. Türk Kızılay’ı özellikle göç konusunda, toplum sağlığı konusunda, kan hizmetleri konusundaki tecrübelerini Azerbaycan’a aktarmak, burada da onların bu hizmetleri daha kaliteli gürültü bilmeleri için tecrübe aktarmak arzusundayız. Karşılıklı ilişkilerimiz çok olumludur. Her platformda birbirimizi şartsız destekleriz. Bu anlamda işbirliğimizin daha somut projelerle bundan sonra da devam edeceğini ifade edebilirim” diye konuştu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile bir araya gelecek ve bir takım temaslarda bulunacak.
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