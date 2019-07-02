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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Türk Kadınının 100. Yıl Seyri' tamamlandı - MUĞLA Video

'Türk Kadınının 100. Yıl Seyri' tamamlandı - MUĞLA Video

"Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" tamamlandı - MUĞLA - "Tutku mm" isimli 13 metrelik teknenin kıyıya yanaşması - Teknedeki kadın yelkencileri karşılama töreni - Tekne kaptanı Neşe Hasipek ile röportajMUĞLA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla "Türk Kadınının 100.Yıl Seyri" başlıklı proje kapsamında Muğla 'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Samsun'a yola çıkan 3 kadın yelkenci, yaklaşık 2 bin 400 mil katedip 70 gün sonra yeniden Bodrum'a döndü.Yolculuklarına "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren kadın yelkenciler Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz ve Şule Kükrer, geçen 23 Nisan'da Bodrum Marina'dan törenle uğurlandı.Kadın yelkenciler "Tutku mm" isimli 13 metrelik tekne ile Didim, Kuşadası, Çeşme, Bozcaada, Çanakkale, İstanbul, Ereğli, Amasra, İnebolu, Sinop, Samsun rotasını izledi. 19 Mayıs'ta Samsun'da etkinliklere katılan ekip daha sonra Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve ardından Hopa'ya ulaşıp oradan dönüşe geçti.Dönüşte aynı rotayı takip eden ekip, eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları "Türk - Yunan Kadınları Barış Seyri" projesinin çalışmaları için de Çanakkale'den Midilli, Sakız, Sisam, Kalimnos adalarına uğrayıp oradan Bodrum'a geldi.aDeğişik etaplarda toplam 24 kadın yelkencinin de kendilerine eşlik ettiği seyirleri hakkında gazetecilere açıklamada bulunan teknenin kaptanı Neşe Hasipek, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Uzun seyir yapan tek kadın ekibi olarak Samsun'daki kortejin başında yer aldıklarını belirten Hasipek, "Teknemizi Karadeniz’in sularıyla yıkadık geldik. 70’inci günümüz. Çok yorulduk aslında. 20 gün üç kadın yola devam ettik. Bizi destekleyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz barış için yelken açıyoruz." dedi.
Dönüşlerinin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu belirten Hasipek, Yunanistan'dan kadınlarla birlikte gerçekleştirecekleri barış projesi kapsamında, 31 Ağustos - 4 Eylül'de beraber seyir planları olduğunu aktardı.

Nani Adala Akkale 

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