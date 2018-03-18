Türk Japon Gençlik Festivali - ANKARA

- Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalden detaylar - "Soranbushi Dansı" dan detaylar - Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Berk Akbak açıklamTürk Japon Gençlik Festivali - Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde Japonya'nın geleneksel dansları, kağıt katlama sanatı ve zeka oyunlarının sergilendiği "Türk Japon Gençlik Festivali" düzenlendiANKARA (AA) - Japonya'nın geleneksel dansları, kağıt katlama sanatı ve zeka oyunları Ankara 'da düzenlenen "Türk Japon Gençlik Festivali"nde sergilendi.Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivale Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Japon Kültür Topluluğu, Ankara Üniversitesi Japonya Kültürel Etkileşim Öğrenci Topluluğu, ODTÜ Japon Kültür Topluluğu üyeleri ile çeşitli okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Ankara Üniversitesi Japonya Kültürel Etkileşim Öğrenci Topluluğu'nun sergilediği, Japon balıkçıların okyanusta balık tutmalarını temsil eden "Soranbushi Dansı" ile başladı. Japon çiftçilerin iyi bir hasat için ettiği duayı anlatan "So Dansı" ile devam eden festivalde, Ankara Üniversitesi Japon Kültür Topluluğu öğrencileri de Japonca ve Türkçe işaret dili ile şarkı ve dans gösterisi yaptı. - Japon kağıt katlama sanatı ve zeka oyunları öğretildiFestivale katılanlar, Japon geleneksel kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirme ve Japon kağıt katlama sanatı origami ile zeka oyunu Shogi'yi öğrenme imkanı da buldu.Kurulan stantlarda, Çin kökenli bir zeka oyunu olmasına rağmen Japonya'da da çok revaçta olan, dört bin yıllık savaş stratejisi oyunu "Go"nun tanıtımı yapıldı.Japon satrancı olarak bilinen "Shogi" oyununu tanıtan ODTÜ Japon Kültür Topluluğundan Utku Acarsoy, "Shoginin taşları ve stratejisi biraz daha farklı. Bence daha zevkli ve daha stratejik bir oyun." dedi. Japonca bilmeyenlerin de Shogi oynamayı öğrenebileceğini söyleyen Acarsoy, "Şekilleri öğrenmek yeterli. Gözünüz korkmasın. Şekiller ilginç ama çok spesifik özellikleri var. Taşlara bakılınca bu taş 'kale', bu taş 'fil' diye aklınızda kalabiliyor. Oyunu ben arkadaşımıza 10 dakika içinde öğrettim ama tabii ki geliştirmek, oyunda iyi olmak yıllar alan bir süreç." diye konuştu. Festivale katılanlara origami yapımını öğreten Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Berk Akbak da, kağıt katlama sanatının Japonya'dan getirilen ve Türkiye'de rahatça bulunan origami kağıtlarıyla daha kolay yapılabildiğini, yapılacak esere göre öğrenme süresinin 15 dakika ile 2 - 3 saat arasında değiştiğini söyledi.