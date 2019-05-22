'Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz' - İSTANBUL
"Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz" - İSTANBUL - Davetlilerden detaylar - İftar yemeğinin yenilmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması - Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan Dursun'un konuşması - Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen söz ile bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz" - "Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır"İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz." dedi. Dağ, Yeşilay'ın ev sahipliğinde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan - ı şerifin 17. gününde İstanbul 'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İzmir milletvekili olarak 23 Haziran seçim çalışmaları kapsamında bulunduğunu ve seçim süresince İstanbul 'da kalacağını söyledi.
AK Parti'nin 17 yıllık iktidar döneminde ve düşüncesi içerisinde varolan herkesin birlik ruhu içinde hareket ettiğini işaret ederek, "Biz sadece 82 milyon vatandaş değiliz, sınırlarımızda misak - i millimiz çok değerlidir ama bu sınırlar birileri tarafından çizilmiş olsa da bizim sınırımızdır. Gönlümüz, hem din ve dil birliği yaptığımız hem de ülkü birliği yaptığımız kardeşlerimizledir, onların hepsiyle aynı duyguları aynı heyecanı ve aynı işi her zaman paylaşırız." diye konuştu. Dağ, Haç'a karşı Ay'ı önemseyenlerin her yerde ne kadar önem arzettiğini bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep birlikte, kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları gidermek adına elimizden geleni bugüne kadar yaptık, bugünden sonra da yapmaya gayret edeceğiz. Sorunlara, dünyadaki problem yaşayan bölgelere baktığımızda Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları gidermek adına bizler bazen sözle, bazen el ile bazen de kalben buguz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır."23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olması dileklerini ileten Dağ, "İşimiz çok, artık 23 Haziran'dan sonra bir çok meseleyi çözüme kavuşturma noktasında ülkemizin 4 sene daha bir seçimle daha karşılaşmaması noktasında çana, uğraş vermek en büyük temennimizdir." dedi. - "Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz"Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan Dursun da "Yeşilay olarak dernek ve federasyonlarla çalışıyor ve bağımlılıkla mücadele edip, ciddi başarılar elde ediyoruz. Bağımlılık hepimizin ortak derdi. Nasıl aynı hilalin altında hepimiz toplanıyorsak, bağımlılıkla mücadelede de hep birlikte mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ise aynı bayrak altında ve ezan sesleri eşiliğinde iftar yapmanın önemine değinerek, Türk dünyasının pek çok yerinde Müslümanların zülüm gördüğünü, selam alıp - vermenin bile yasak olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine hızla yol alırken, çeşitli engellemelerle karşılaştığına dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:"Her türlü engellemeleri usanmadan önümüze koyuyorlar ve bunda ısrar ediyorlar. Lakin biz de ülke olarak büyümekte, baskılara direnmekte ısrar ediyoruz. Samsun'da ki birlik fotoğrafını, 19 Mayıs milli birlik ruhunun 2023'e ve daha sonraki yıllara kadar süreceğinin bir işareti olarak o fotoğrafı görüyoruz. Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz. Biz ülke olarak nerede bir kardeşimiz gözyaşı döküyorsa ona mendil tutmalı, nerede bir kardeşimizin derdi varsa ona derman olmalıyız."Konuşmaların ardından özellikle Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde ve ayrıca Tataristan ile Çin'de kullanılan ve tezeneli çalgılar grubuna dahil olan Dombıra dinletisi sunuldu.İftara İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ve çok sayıda davetli katıldı.
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