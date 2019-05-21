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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ETUC Genel Kurulu'na katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ETUC Genel Kurulu'na katıldı

Atalay açıklama

( VİYANA )- Atalay: "Hem toplu sözleşme ve kıdem tazminatı ile ilgili iktidar partisinden olumlu bir haber bekliyoruz" VİYANA

Toplu Sözleşme Toplu İş Sözleşmesi Kamu İşçisi Kıdem Tazminatı Bireysel Emeklilik 


- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Viyana'da gerçekleştirilen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC'Un genel kuruluna katıldı.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ile Haziran ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Konferansı hakkında görüşen Ergün Atalay, işçi hakları konusunda Avrupa'da ve dünyada yaşanan geriye gidiş ve Türkiye'de kıdem tazminatı ve çalışma hayatına ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Ergün Atalay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Avrupa İş Sendikaları'nın konfederasyonun 14. Genel kurulu Viyana'da oluyor. Viyana bizim için ve dünyadaki sendikalar için önemli. Çünkü, yabancı düşmanlığının hat safhaya ulaştığı önemli ülkelerden bir tanesi. Buradaki ülkeyi yönetenler yabancı düşmanlığında sınır tanımıyorlar. Sendikal hakların ihlal edildiği dönemde bu dünyanın her yerinde var. Aynısı şuanda Avrupa’da da var. Özellikle Yemen, Filistin, Afrika’nınm bazı ülkelerinde insanlar açlıktan ölmeye devam ederken bazılarında da insanlar tokluktan ölecekler. Özellikle işçi haklarının geriye gittiği bir dönemde, 26 Mayıs'ta Avrupa’da seçimler var. Avrupa’daki Türk kökenli arkadaşlarımıza sesleniyorum. İşçi dostu, yabancı düşman yapmayan partilere oy verin. İşçi dostu olmayanlarla birlikte olmayın, yoksa bunun bedelini siz ödersiniz. Avrupa’da ne sıkıntı varsa bizim ülkemizde de var. Ülkemizde gündem kıdem tazminatı, bireysel emeklilik. Özellikle kıdem tazminatı ile ilgili işçilerde huzursuzluk hat safhada. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın buna katkı sağlansın. Bireysel emeklilik zorunlu olmamalı, gönüllü olmalı. 6 aya yakın süredir 200 bine yakın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi gündemde. Bununla ilgili olumlu haber bekliyoruz. Hem toplu sözleşme ve kıdem tazminatı ile ilgili iktidar partisinden olumlu bir haber bekliyoruz"
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