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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türk-İş Başkanı Atalay: “Milli gençliğe, inançlı, gençliğe ihtiyacımız var”

Türk-İş Başkanı Atalay: “Milli gençliğe, inançlı, gençliğe ihtiyacımız var”

Atalay'ın konuşması

Bebek Polis Lyon Toplantı 

-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Gençlik Birliği, Türk-İş genel merkezinde yeni dönemi planlamak için genişletilmiş genel yönetim kurulu toplantısı yaptı.Toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Atalay şöyle konuştu:“Dünya devletleri bunlara para veriyor akıl veriyor silah veriyor devam edin diyor. Ne kadar asker öldürürseniz, ne kadar polis öldürürseniz, ne kadar bebek öldürürseniz, iyi yapıyorsunuz düzgün yapıyorsunuz diyorlar. Sebep ne bu ülkeyi parçalamak ve bölmek. Aynısını 15 Temmuz’da denediler. Adamlar ve gerçek Türkiye sevdalıları bu ülkede bedel ödemeye devam ederler. 4 milyonun işçinin başkanıyım. Benim önceliğim Türkiye. Milli meseleler üzerine dik durmamız lazım. Milli gençliğe, inançlı, gençliğe ihtiyacımız var. Allah korkusu olan gençliğe ihtiyacımız var. Türkiye’nin Türk-İş’e nerede ihtiyacı varsa biz orada durduk.”
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