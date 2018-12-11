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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: “Denilmesi gerekeni dedim” Haberi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: “Denilmesi gerekeni dedim” Haberi

- Açıklamalar

Dera Misyon Asgari Ücret 

-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, "Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Atalay'ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ki tartışmalı sözleri üzerine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Atalay’ın, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değer olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, gazetecilerin asgari ücret görüşmelerine ilişkin sorduğu soruya, "Asgari ücret işi ayrı, ziyaretimiz ayrı. Asgari ücret, kendi hukuki platformunda tartışılacak" cevabını verdi. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapmış olduğu açıklamalara yönelik, "Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim" ifadelerini kullandı.(İLK-
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