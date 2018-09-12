TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan “Kağıt sorunu” açıklaması Haberi

-Genel detay



( ANKARA ) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay: - “Kağıt stokçularının elinde kağıt olduğunu biliyoruz” - “Gazete kağıdı ithalindeki vergi yükünün aşağıya çekilmesi masaya yatırılmalıdır” - “Kağıt krizi nedeniyle birçok gazete zor durumdadır” ANKARA



- Gündemdeki kağıt sorunu ile ilgili açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, kağıt krizi nedeniyle birçok gazetenin zor durumda olduğunu belirterek, gazete kağıdı ithalindeki vergi yükünün aşağıya çekilmesinin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı. Atalay, “Kağıt stokçularının elinde kağıt olduğunu biliyoruz” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, AĞAÇ-İŞ Sendikası, SELÜLOZ-İŞ Sendikası, BASIN-İŞ Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlarının da katılımıyla, gündemdeki kağıt sorunu ile ilgili açıklama yaptı. Atalay, “İthalatta yaşanan fiyat artışları nedeniyle, tamamen ithalata bağımlı olan gazete kağıdında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İthal kağıt fiyatları çok artmış, basım maliyetleri yükselmiştir. Kağıt krizi nedeniyle birçok gazete zor durumdadır. Yerel gazeteler kapanma noktasına gelmiştir. Kitap basımı için kağıt bulunamamaktadır. Bulunsa bile fiyatlar çok yüksektir. Konfederasyonumuza ulaşan bilgilere göre, şu anda sektörde çalışanların maaş ödemelerinde sıkıntı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. “Hükümet gazete ve kitap kağıdı krizine el koymalı” Son verilere göre, ağaç ve kağıt iş kolunda 240 bin işçi, basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda 91 bin 443 işçinin çalıştığını aktaran Atalay, "Kriz nedeniyle iş yerlerinin kapanması, binlerce kişinin işsiz kalması sonucunu getirecektir. Bu nedenle hükümet gazete ve kitap kağıdı krizine el koymalı, sorunu çözmeli ve zor durumdaki gazete ve yayın evlerine destek vermelidir. Hükümet gazete ve yayın evleri yöneticileriyle bir araya gelmelidir. Hükümet temsilcisi ile mağdurlar krizi enine boyuna ele almalı, krizin aşılabilmesi için alınacak önlemler konuşulmalı gazete ve yayın evlerinin ayakta kalmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.

“Gazete kağıdı ithalindeki vergi yükünün aşağıya çekilmesi masaya yatırılmalıdır” Atalay, kendilerince uygulanması gereken tedbirleri şöyle özetledi: “Gazeteler ve gazeteciler desteklenmelidir. Gazetelerin ithalatın ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle uğradığı zararların sübvanse edilmesi için gerekirse bir fon oluşturulmalıdır. Gazete kağıdı ithalindeki vergi yükünün aşağıya çekilmesi masaya yatırılmalıdır. Gazete ve yayın evleri ithalatçı kağıt tekellerinin eline bırakılmamalıdır. Yaşanan krizin aşılabilmesi için bankalara da görev düşmektedir. Kriz yaşayan kuruluşlara uygun koşullarda kredi desteği verilmesi olumlu olacaktır. Ayrıca, gazete işletmelerinin vergi ve sigorta primi yapılandırma taksitleri ile cari dönem ödemelerinin kriz aşılana kadar ertelenmesi de düşünülmelidir.” “Kağıt stokçularının elinde kağıt olduğunu biliyoruz” Yerel gazetelerin zor durumda olduğunu belirten Atalay, “Dün akşam yaptığımız bir görüşmede, Basın ve Yayın İlan Kurumu 22 Eylül’de Genel Kurul yapacak. Bu kurulda, bu konular hakkında çalışmalar yapıldığı belirtildi. Bu krizi çıkara dönüştürmek isteyenler var. Kağıt stokçularını hükümet sıkı takip etmeli. Kağıt stokçularının elinde kağıt olduğunu biliyoruz. Belli bir bölümünün bunları piyasaya vermediği söyleniyor” diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Ülkeyi yönetenler kısa vadede çözümler bulmalı. Önümüzdeki günlerde de inşallah şeker tekel konumuna gelmez ve aynı sıkıntıyı orada yaşamayız. 22 Haziran’dan önce KİT’leri konuşuyorduk, kadroya geçmelerini. Şu an KİT’leri hiç konuşmuyoruz. 800 bine yakın hükümetten güzel haber bekleyen arkadaşımız var.”

