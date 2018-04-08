Türk heyetten Arakanlı yetimlere ziyaret - COX'S BAZAR
- Yetimlerin kaldığı Cukuriya'daki Darul Hikme Külliyesi - Türk heyetinin çiçeklerle karşılanması - Türk heyetinin yetimleri selamlaması - Heyetinin sınıfları gezmesi - Heyetinin oyuncak dağıtımı - Yardımeli Derneğinin Bangladeş koordinatörü Mehmet Akif Çitil ile röportaj - Arakanlı 10 yaşındaki Muhammed Suheyl ile röportaj - Arakanlı olan 11 yaşındaki Seyfulislam ile röportaj - Arakanlı çocukların Türkiye lehine slogan atması - Türk heyetinin çocuklarla fotoğraf çekmesiTürk heyetten Arakanlı yetimlere ziyaret - Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Bangladeş'te yetimhane ziyaret etti - Heyetteki milletvekilleri ve AFAD Başkanı Gülloğlu, çocuklara oyuncak dağıttı ve beraber fotoğraf çektirdiCOX'S BAZAR (AA) - Milletvekilleri ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkililerinden oluşan heyet Bangladeş'te yetimhane ziyaret etti.Bangladeşli ve ülkeye sığınan Arakan Müslümanı yetimlerin kaldığı, ayrıca okul olarak da hizmet veren Cukuriya'daki Darul Hikme Külliyesine AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu'nun arasında yer aldığı heyet ziyarette bulundu.Heyet, yetimhanede kalan çocuklarca okul bahçesinde karşılandı. Çocuklar, heyettekilerin üzerine çiçek parçaları serpiştirdi. Heyet üyeleri ise tek tek çocuklarla selamlaştı.Görevliler, heyettekilere yetimhaneyi gezdirdi ve bilgi verdi.Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu ise çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi.Heyet ayrıca çocuklarla fotoğraf çektirdi.Bu sırada milletvekilleri gibi rabia işareti yapan çocuklar, Milletvekili Açıkgöz'ün sözlerini tekrarlayarak "Türkiye" ve "Erdoğan" diye bağırdı.AFAD Başkanı Gülloğlu, küçük bir çocuğu omzuna alarak, arkasındaki çocuklarla beraber özçekim yaptı. - 64 çocuğa yuva olduYardımeli Derneğinin Bangladeş koordinatörü Mehmet Akif Çitil, AA'ya yaptığı açıklamada, külliyede Arakanlı yetimler ve Bangladeşli muhtaç çocukların eğitim gördüğünü, ayrıca yetimlere barınak hizmeti verildiğini anlattı.Burada 64 yetim çocuğun kaldığını, 500 öğrencinin ise günlük eğitim aldığını aktaran Çitil, buranın, bölgedeki en büyük eğitim kompleksi olduğunu bildirdi.Çitil, "Dernek olarak 2008'den beri bölgede faaliyetteyiz. Arakan krizi yoğunlaştığı andan itibaren de açtığımız 400'ün üzerinde derin su kuyusuyla, yetimhanemizle, okulumuzla Bangladeşli ve Arakanlı evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - Küçük Muhammed ve SeyfulislamAA muhabirinin tercüman aracılığıyla konuştuğu Arakanlı 10 yaşındaki Muhammed Suheyl, üç ay önce babasını trafik kazasında kaybettiğini ifade etti. Konuşurken çekingen olduğu gözlenen çocuk, annesinin hayatta olduğunu, 4'ü erkek 7 kardeş olduklarını anlatttı. Küçük Muhammed, "Burada çok iyi hayat yaşıyorum. Öğretmenler bize iyi bakıyor. Eğitim almak çok güzel. Yemek ve yer var" diye konuştu. Suheyl, bazen izin alarak annesini ziyaret ettiğini belirtti. Yine Arakanlı olan 11 yaşındaki Seyfulislam da bir yıldır burada kaldığını belirterek, koşulları için "Çok iyi. Çok güzel" dedi. Babasının hayatta olmadığını belirten Seyfulislam, izin alınca annesinin yanına gittiğini söyledi.
Türk heyeti yetimhanenin ardından Cox's Pazar"da Myanmar'da yerlerinden edilen insanlara yönelik çalışan Sağlık Hizmetleri Genel Direktörünün ofisinde Saha Koordinatörü Dr. Lokman Hakim ve yetkili Ziaur Rahman ile toplantı yaptı.AFAD Başkanı Güllüoğlu, burada Bangladeşli yetkililerden sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusundaki taleplerini dinledi.