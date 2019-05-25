Türk Hava Yolları’ndan Ar-Ge'de küresel marka hedefi

-Yemeklerini alan çalışanlar

-Çalışanların iftarlarını açmaları

-İlker Aycının konuşması

-İlker Aycı ve heyetin apron etkinlik alanındaki görüntüleri

-THY Teknik hangarda sahur programından görüntüler

-İlker Aycının sahurdaki konuşması

-Aprondaki Etkinlikler ve çalışanların sahur yapması

-Detaylar



( İSTANBUL )- İlker Aycı: “Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır” İSTANBUL



- Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı apronunda çalışan yüzlerce personelle iftar ve sahur yaptı. THY'nin Ar-Ge hedeflerine vurgu yapan Aycı, “Şimdi yeni evimizde çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vaktidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’deki hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmektir. Yerlileşmeye, millileşmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır” dedi.

Türk Hava Yolları ailesi yeni evi İstanbul Havalimanı’ndaki ilk Ramazan programında buluştu. Ortaklık bünyesinde yer alan 17 iştiraki ve 51 binin üzerinde çalışanıyla küresel ölçekte Türkiye’nin en değerli markasını temsil eden Türk Hava Yolları çalışanları, Havalimanı apronunda düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerinde bir araya geldi. Türk Hava Yolları ve HAVAŞ ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren TGS Yer Hizmetleri’nin ramazana özel hazırladığı iftar programında çalışanlar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak ve çok sayıda üst düzey yöneticiyle bir araya geldi. İftar programında söz alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Rahmet, mağfiret ve bereket ayımız Ramazan’ın tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını dilerim. Başarıyla tamamladığımız ve yerli yabancı birçok otoritenin takdirini toplayan büyük göç operasyonumuz sonrası hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Eski evimiz Atatürk Havalimanı’nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bu bağ bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. Türk Hava Yolları’nın bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah burada, yeni evimizde de nice başarılara birlikte ulaşacağız. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı kutlarım” açıklamasında bulundu. Çalışanlar iftar sonrası stres attı İftar programı sonrasında çalışanlar, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde kurulan alanda; şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinesi, çok boyutlu sinema ve langırt gibi oyunlarda sahur vaktine kadar stres attı. “Şimdi yeni evimizde çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vaktidir” İftar programı ve etkinlikler sonrasında sahur programı için THY Teknik A.Ş çalışanlarıyla bir araya gelen M. İlker Aycı’ya THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ve THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay başta olmak üzere birçok yönetici eşlik etti. Sahur programında söz alan M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizleri önemli noktalara getirdi. Şimdi yeni evimizde çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vaktidir. Bizim Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’deki hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmektir. Yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum, sizlere inanıyorum. Uçak teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimini; çalışma azmimiz, inancımız ve kararlılığımız ile birleştirirsek hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır. Bu mübarek gecede sizlerle birlikte hedeflediğimiz güzel gelecek için dua edelim” dedi.

(FY- ÖY-

