Türk Hava Yolları Kenya seferlerinin 10. yılını kutladı - NAİROBİ İzle
- Pasta kesilmesi - Davetlilerden detaylar - Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile röportaj - Kenya Turizm Bakanı Najib Balala ile röportaj Türk Hava Yolları (THY) Nairobi seferlerinin başlangıcının 10. yılı, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe katılan Kenya Turizm Bakanı Najib Balala ve Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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