Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Türk Hava Yolları Kenya seferlerinin 10. yılını kutladı - NAİROBİ

Türk Hava Yolları Kenya seferlerinin 10. yılını kutladı - NAİROBİ

- Pasta kesilmesi - Davetlilerden detaylar - Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile röportaj - Kenya Turizm Bakanı Najib Balala ile röportaj Türk Hava Yolları (THY) Nairobi seferlerinin başlangıcının 10. yılı, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe katılan Kenya Turizm Bakanı Najib Balala ve Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı