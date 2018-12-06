Türk Hava Yolları çağrı merkezi Birleşmiş Milletler gibi İzle

-Personelle röp

-Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi Yönetim Müdürü Fatih Güver röp.

-Çağrı merkezinden genel görüntüler

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( İSTANBUL - ÖZEL) - Türk Hava Yolları, müşterilerine 14 farklı dilde çağrı merkeziyle hizmeti veriyor- Dünya’da müşterilerine en fazla dilde merhaba diyen THY çağrı merkezi Portekizce ile birlikte hizmet veren dil sayısını 14’e yükseltti İSTANBUL



- Dünya genelinde bin 365 personelle ‘Çağrı Merkezi’ hizmeti veren Türk Hava Yolları (THY), Güney ve Latin Amerika uçuşlarının artmasına paralel olarak yolculardan gelen rezervasyon, uçuş bilgisi ve özel yolcu programları bilgi taleplerine destek sağlayabilmek için Portekizce’de hizmet vermeye başladı.

Türk Hava Yolları'nın 13 dilde hizmet veren çağrı merkezinde, Portekiz’den İstanbul’a gelen beş Portekizli’nin göreve başlamasıyla birlikte 14 dilde hizmet verilmeye başlandı. Dünya genelinde 15 farklı noktada 4 ayrı firma ve toplamda bin 365 personelle ‘Çağrı Merkezi’ hizmeti veren Türk Hava Yolları (THY), Güney ve Latin Amerika uçuşlarının artmasına paralel olarak yolculardan gelen rezervasyon, uçuş bilgisi ve özel yolcu programları bilgi taleplerine destek sağlayabilmek için Portekizce’de hizmet vermeye başladı.

Dünya üzerinde en yaygın altıncı dil olan Portekizce çağrıların karşılanmasıyla birlikte çağrı merkezinden Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 14 farklı dilde hizmet verilmeye başlanmış oldu. Türk Hava Yolları (THY) çağrı merkezinde halen İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Ukraynaca, Romence, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca, Korece ve Çince de hizmet veriyor. Bu yılın ilk 9 ayında ise Türkçe ile birlikte 13 dilde toplam 8 milyon 814 bin çağrıya cevap verildi.

En yüksek aylık çağrı sayısı ise yaz sezonunun en yoğun olduğu Temmuz ayında toplam 1 milyon 75 bin 283 çağrı ile gerçekleşti. Portekizce çağrı Merkezi hizmetinin başlamasıyla birlikte hizmet verilen dil sayısı 14’e yükselmiş oldu. Portekiz’den İstanbul’a gelen beş Portekiz vatandaşı, Türk Hava Yolları çağrı merkezinde, müşterilere Portekizce hizmet vermeye başladı.

“Türk Hava Yolları çağrı merkezine günlük 30-35 bin çağrı gelir” Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi Yönetim Müdürü Fatih Güver, “Toplam 15 lokasyonumuz var. 4 tanesi yurt dışında 11 tanesi yurt içinde olmak üzere. Yurt dışı lokasyonlarımız Arnavutluk, Ukrayna, Romanya ve Çin. Çin’de Çince Japonca ve Korece hizmet veriyoruz. Ukrayna’da İngilizce ve Rusça hizmet veriyoruz. Bu dillerden bir kısmını yurt dışında karşılıyoruz. Bir kısmını yurt lokasyonlarımız da karşılıyoruz. Türkçe İngilizce dahil toplam 14 dilde hizmet veriyoruz. Bu 14 dilin üzerine birde işaret dili ile engelliler çağrı merkezimiz var. Günlük yaklaşık 30-35 bin çağrı gelir Türk Hava Yolları çağrı merkezine. Aylık bazda bakıldığı zamanda bu yaklaşık 1 milyon bandındadır. Çağrı sektörü havacılık sektörü düşünüldüğünde bu önemli bir hacimdir” diye konuştu.

“Dil hacmi düşünüldüğünde 2-2,5 milyar insana hizmet veriyoruz” Dünyanın en fazla dilde merhaba diyen çağrı merkezine sahip olduklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren Güver, “Dillerimizin 7-8 tanesi 7-24 hizmet veriyor. Bin 400’e yakın müşteri temsilcimiz var. 14 dilde hizmet veriyoruz. Dil hacmi düşünüldüğünde 2-2,5 Milyar insana hizmet veriyoruz. Zaten bu yüzdende Türk Hava Yolları çağrı merkezi olarak şöyle bir sloganımız var. “Dünyanın en fazla dilde Merhaba diyen çağrı merkeziyiz” havayolu sektörü anlamında. Biz hizmet verdiğimiz dil anlamında en fazla farklı dilde hizmet veren havayoluyuz. Zaten dünyada en fazla noktaya uçan havayolu Türk Hava Yolları. Çağrı merkezininde bu kriterden aşağı kalması beklenemezdi” şeklinde konuştu.

“Bizim en önemli ve asıl görevimiz ana dili Portekizce olan müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak” Türk Hava Yolları projesinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Felipe Marquez, “6 ay önce Türkiye’ye geldim ve Türk Hava Yolları projesinde çalışmaya başladım. Burada çalışmayı çok seviyorum. Bizim en önemli ve asıl görevimiz, ana dili Portekizce olan müşterilerimize ki bu müşteriler Amerika’dan , Avrupa’dan yada Afrika’dan olabilir en iyi hizmeti sunmaktır. Burada çalışmayı hem çok güzel vakit geçirdiğimiz için hem de bir çok kişiye yardımcı olabildiğimiz için çok seviyorum.Türkiye’de edindiğim deneyimler var. Hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kendimi çok geliştiriyorum. Burada yerel kültür çok farklı ve bir çok yeni şey öğrenebiliyorum, bu da beni çok mutlu ediyor. Dil ve Edebiyat mezunuyum, bu da çağrı esnasında konuşma becerilerimde bana çok yardımcı oluyor. Yaptığımız iş için çok büyük önem taşıyor, çünkü her türlü yolcuyla başa çıkabilmemiz için gerekli becerilere sahip olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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