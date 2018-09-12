Türk gıda ürünleri Fine Food Avustralya Fuarı’nda - MELBOURNE
- Fuara katılan farklı ülkelerin standlarında genel görüntüler - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu standlarından ve katılımcılara bilgi aktarımından görüntüler - KUMİB Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas'ın konuşması - Melbourne Ticaret Ataşesi Tayfun Kılıç'ın konuşmasıAvustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen 34. Fine Food Avustralya Fuarı’nda, Milli Katılım Organizasyonu ile Türk gıda ürünlerini tanıtan Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (KUMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas, ‘‘ Bizim, Türk ihracatçıları olarak öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak.’’ dedi