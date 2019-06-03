Türk gençleri Harvard Üniversitesi'nde projelerini tanıtacak İzle

-Emre Kasap :RÖP

-Çağla Gündeş:RÖP

-Sibel İzgiman:RÖP

-havalananından öğrencilerin detayları



( İSTANBUL )- Liseli öğrencilerin projeleri Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti İSTANBUL



- Doğa Koleji öğrencilerinin geliştirdiği projeler Harvard Üniversitesinin ilgisini çekti. Türk gençleri projelerini Harvard Üniversitesinde tanıtacak. Doğa Koleji öğrencilerinin geliştirdiği projeler Harvard Üniversitesi tarafından onay aldı. Genç bilim insanları onay alan projelerini Harvard Üniversitesinde anlatacak. Geliştirdikleri projeleri anlatmak için ABD’nin Boston şehrine giden 27 öğrenci burada üniversiteleri de gezme imkanı bulacak. Geliştirdiği proje ile Harvard Üniversitesi tarafından onay alan Doğa Koleji Bayrampaşa Kampüsü öğrencisi Serra Beşiktaş, “Bizim projemiz alüminyum atıklarını toplayarak enerji elde etmek. Yan ürün olarak çıkan alüminyum tuzu ile de suyu arıtmak. Harvard Üniversitesine bu projemizi sunacağız. Bu çok güzel bir şey ve hala gerçek değilmiş gibi geliyor, çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Bitmeyen elektrik enerjisi üretme projesi ile Harvard Üniversitesinin ilgisini çeken Doğa Koleji Bayrampaşa Kampüsü öğrencisi Emre Kasap ise, “Benim projem günlük hayatta kullanılan elektriği bitmeyen hale getirmek. Yenilenebilir içeriklere daha çok önem vermek. Projeden ilk kabul geldiğinde çok mutlu olduk gerçekten. Çok uğraşmıştık, çok emek vermiştik” diye konuştu.

Deprem sonrası enkaz altında kalanların kısa sürede kurtarılması için de bir proje geliştiren Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Çağla Gündeş ise, “Harvard Üniversitesine bir proje gönderdik kabul gördü. Onun için Amerika’ya gidiyoruz. Projemiz deprem sonrası oluşan enkazların altından kazazedelerin daha hızlı çıkarılması için yapılan bir proje” ifadelerini kullandı. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde öğrencilerinin projelerini sunacağını söyleyen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Sibel İzgiman, şunları söyledi: “Bugün 27 öğrencimizi Boston’a uğurluyoruz. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Harvard Üniversitesinde projelerini sunacaklar. Gençleri doğru yönlendirdiğinizde ve uygun koşulları sağladığınızda dünya problemlerine çözüm üretiyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş genç bilim insanları ile projelerini paylaşacaklar. Gururluyuz ve mutluyuz. Öğrencilerimiz 5 gün sürecek organizasyonda hem projelerini tanıtacak, hem de Harvard ve MIT gibi üniversiteleri tanıma şansı elde edecekler” ifadelerini kullandı.

