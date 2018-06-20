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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk firması Endüstri-4 ile dünya pazarına açıldı

Türk firması Endüstri-4 ile dünya pazarına açıldı

-Açılış töreni

Robotlar Açılış Töreni Dünya Pazarı Teknoloji Kapalı Alan 

--Konuşma
--Bakan kurdele kesimi
--Fabrikanın gezilmesi
--Röp
--Detaylar

( SİVAS )- Dünyanın sayılı eksantrik mili üreticilerinden ESTAŞ Endüstri-4 Teknolojisi ile ürettiği milleri Çin ve Hindistan gibi rekabet gücü yüksek ülkelere ihraç etmeyi başardı SİVAS

- Sivas'ta ürettiği eksantrik millerini tüm dünyaya pazarlayan ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisi ile kurduğu yeni fabrikası ile rekabet gücü yüksek Çin ve Hindistan pazarına girmeyi başardı. Sivas'ta ürettiği eksantrik millerini dünyanın bir çok ülkesinde bulunan önemli otomobil firmalarına satıp Türkiye'nin gururu olan ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisi ile açılışını yaptığı yeni fabrikasında üretim maliyetlerini düşürüp, rekabet gücü yüksek Çin'i geride bırakarak ürünlerini Çin ve Hindistan'a satmayı başardı. ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisi ile kurduğu ve ileri teknoloji robotların yer aldığı S-2 fabrikasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı açılış töreninde konuşan ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, ileri teknoloji ile kurdukları yeni fabrikada 6 bin metre kare kapalı alanda yılda 960 bin adet mil üretmeyi planladıklarını belirti. Robotlar sayesinde, yerden, zamandan ve enerjiden tasarruf edip üretim maliyetlerini düşürdüklerini ifade eden Timuçin, bu şekilde rekabet gücü yüksek Çin ve Hindistan'a ürün satmayı başardıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımı ile edilen dua sonrası fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ileri teknoloji ürünü robotların çalıştığı fabrika gezildi. Timuçin, dünyada mil üreten ilk yüz fabrika arasında yer aldıklarını, piyasanın yüzde 3'lik kısmına hakim olduklarını ve açtıkları yeni fabrika ile bu oranı yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

(OE-GF-
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