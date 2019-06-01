Türk Eğitim-Sen’den Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Taşçıer’e destek

-Şube Başkanı Ahmet Bürhan açıklaması

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( DİYARBAKIR ) - Diyarbakır eğitiminin ayağa kalkması için bu desteği verdiklerini belirten, Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan: - “81 il içerisinde eğitimde 76’ıncı sırada yer almak Diyarbakır’ın çocuğuna bir hakarettir” DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in bazı ilçe ve şube müdürlerini görevden alarak yerlerine yeni atama yapması sonrası, bazı kesimlerce eleştirilere maruz kalmasından dolayı açıklamada bulunan Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan, Taşçıer’in yapmış olduğu görev değişiklerini desteklediklerini ve başarılar dilediklerini söyledi.



Diyarbakır'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in bazı ilçe ve şube müdürlerini görevden alarak yerlerine yeni atama yapması sonrası, bazı kesimlerce eleştirilere maruz kalmasından dolayı Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan tarafından açıklama yapıldı. “Fatura Hasan Aslan’a kesildi gibi bir algı ortaya çıktı” Son bir haftadır Diyarbakır'da milli eğitim camiasında bazı yer ve görev değişiklikleri meydana geldiğini hatırlatan Bürhan, “Eski İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Aslan bazı gerekçelerden dolayı bakanlık tarafından görevinden alındı. Ama müdür bey görevden alındığında bütün ekibi ve onun oluşturduğu ekip görevinin başında kalmaya devam etti. Ama fatura Hasan Aslan’a kesildi gibi bir algı ortaya çıktı. Fakat bu bir ekip işidir, eğitimde 81 il içerisinde 76’ıncı sırada olmamamız ve eğitim öğretim alanında çok başarısız olmamızın faturasını sadece Hasan Aslan’a mal etmek büyük bir yanlışlık olur. Onun ve ekibinin bu başarısızlığının faturasını bunların da ödemesi gerekiyor. Sadece bu milli eğitim müdürü, müdür yardımcıları veya ilçe müdürleri ile değil” dedi.

“Diyarbakır’ın eğitim sıralamasında 76’ın sırada yer hakarettir” Diyarbakır’ın eğitim sıralamasında 76’ın sırada yer almasını hakaret olarak nitelendiren Bürhan, “Son 7 - 8 yıldır bir kesim, okul müdürlerinden, okul müdür yardımcılarından tutun da şube müdürlerine, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine bütün yönetici kademesine müdahale ettiler. Hep kendi yandaşlarını bu tür kadrolara getirdiler. Bu kadrolaşmayı yapan insanlardan beklediğimiz şu, bu kadrolaşmaya yapan insanların bugün çıkıp bu başarısızlığı da sahiplenmeleri gerekiyor. Bizim çocuklarımız geri zekalı değil, 81 il içerisinde eğitimde 76’ıncı sırada yer almak Diyarbakırlıya ve Diyarbakır’ın çocuğuna bir hakarettir ve bunun faturasını da, geçmiş dönemde bu kadrolaşmayı yapan, bu kadroları işgal eden ve tekrar sayıyorum okul müdür yardımcılarından tutunda okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, milli eğitim müdür yardımcılığı ve milli eğitim müdürü bu kadroları işgal edenlerin bunun faturasını ödemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. “Bu şehrin çocuklarına yazık etmeyelim” Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in bazı kesim tarafından çeşitli sözlerle yıpratıldığını bunun için kendisinin göreve başlar başlamaz yapmış olduğu atamaları ve değişiklikleri desteklediklerini belirten Bürhan, “Devlet birisini bu ile il milli eğitim müdürü olarak göndermiş ise, onun güvenlik soruşturmasını da yapmıştır ve onun bağlantılarına da bakmıştır. Bu sadece çıkar ve menfaatine dokunan bazı kesimlerin ve şimdiye kadar eski il milli eğitim müdürüne çantasını taşıttıran bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları yeni gelen müdüre aynı şeyleri yaptıramadıklarını bildikleri için bu tür söylentileri ortaya çıkartıyorlar. Ama bizim görüş ve düşünce olarak fikrimiz şudur, bu şehrin çocuklarına yazık etmeyelim. Bu nedenle yeni gelen il milli eğitim müdürümüz Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve müdür yardımcısı arkadaşlarımıza başarılı olmalarını diliyorum” diye konuştu.



