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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk dünyasının üniversiteli sporcuları Bakü'de buluştu - BAKÜ Haberi

Türk dünyasının üniversiteli sporcuları Bakü'de buluştu - BAKÜ Haberi

- Şehitler Hiyabanı ziyaretinden detaylar - Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile röportaj Türk dünyasının üniversiteli sporcuları Bakü 'de buluştuBAKÜ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 1. Üniversite Spor Oyunları'na katılan üniversite öğrencileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den yaklaşık 400 üniversite sporcusu, Şehitler Hiyabanı'nda mezarlara karanfil bıraktı.Sporcularla şehitliği ziyaret eden Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ortak tarih, medeniyet ve kültür mirasına sahip ülkelerin gençlerinin sporun birleştirici gücü aracılığıyla bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Üniversite Spor Oyunları düzenlediklerini söyledi.

2015'te Astana'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde gençlik ve spor alanında iş birliğinin artırılması kararı alındığını hatırlatan Kocaman, "400 üniversiteli sporcunun katılımıyla üniversite spor oyunlarını gerçekleştirdik. Oyunların ilkinin Bakü 'de gerçekleştirilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversiat (Üniversite oyunları), büyüyerek, gelişerek devam edecek. Bir sonraki oyunları 2 yıl sonra Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Zaman içerisinde oyunlara Türkmenistan ve Özbekistan'ın da yer almasını da ümit ediyoruz. Üniversiat, bu coğrafyada halkları, insanları kaynaştıran ve birleştiren bir proje olarak güçlenerek devam edecek." şeklinde konuştu.
Üniversite Oyunları'nda 4 ülkeden 400 sporcu 7 farklı spor dalında yarıştı.Türk KonseyiTürk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer KocamanMuhabir Ruslan RehimovRedaktör Hasan TosunYayınlayan Şermin Coşkun4M - 29717372 09 - 04 - 2018 13:09 BakiBulunduğu Yer:RUSSIAN NEWSTürk dünyasının üniversiteli sporcuları Bakü 'de buluştuBAKÜ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 1. Üniversite Spor Oyunları'na katılan üniversite öğrencileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den yaklaşık 400 üniversite sporcusu, Şehitler Hiyabanı'nda mezarlara karanfil bıraktı.Sporcularla şehitliği ziyaret eden Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ortak tarih, medeniyet ve kültür mirasına sahip ülkelerin gençlerinin sporun birleştirici gücü aracılığıyla bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Üniversite Spor Oyunları düzenlediklerini söyledi.

2015'te Astana'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde gençlik ve spor alanında iş birliğinin artırılması kararı alındığını hatırlatan Kocaman, "400 üniversiteli sporcunun katılımıyla üniversite spor oyunlarını gerçekleştirdik. Oyunların ilkinin Bakü 'de gerçekleştirilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversiat (Üniversite oyunları), büyüyerek, gelişerek devam edecek. Bir sonraki oyunları 2 yıl sonra Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Zaman içerisinde oyunlara Türkmenistan ve Özbekistan'ın da yer almasını da ümit ediyoruz. Üniversiat, bu coğrafyada halkları, insanları kaynaştıran ve birleştiren bir proje olarak güçlenerek devam edecek." şeklinde konuştu.
Üniversite Oyunları'nda 4 ülkeden 400 sporcu 7 farklı spor dalında yarıştı.

Yarış Spor Oyunları Başkent Öğrenciler Basın Mensupları 

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