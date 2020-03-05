Türk dünyasının minik kaşifleri Ankara’da buluştu

-Balcı konuşma

-Destici konuşma

-Çocuk röportajı

-Buluşlardan görüntü

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve 19 farklı ülkeden minik kaşifler Ankara’da bir araya geldi. Yüzlerce çocuğun farklı buluşları ile katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.Ankara Valiliği, Türk Dünyası Çocuk Vakfı ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği”, Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

19 farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden etkinliğe katılan çocukların buluşları açılan stantlarda sergilendi. Çocuklar tarafından mehter takımı gösterisi ve şiir dinletilerinin de gerçekleştirildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların bilimsel proje yapma kabileyitinin artırılması, farklı coğrafyalardan gelen çocukların kaynaşması ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlik, Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Minik kaşiflerin buluşlarının yer aldığı stantlar 7 Mart tarihine kadar gezilebilecek.Etkinliğin açılışında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "19 farklı gönül coğrafyamızdan, ülkelerimizden katılan, Ankaramızın çocuklarıyla bugün güzel bir birliktelik sergileyip bütün dünyaya gönül coğrafyamızla tek birlik olduğumuzu ve ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiğimizi buradan haykırmak istiyoruz” diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de stantları gezerek, çocuklardan buluşları hakkında bilgi aldı. Öğrencileri tebrik eden Destici, “Türkiye ve Türk dünyası eğitim ve bilimle yükselecektir. Bunu yaparken de köklerimizden de asla kopmayacağız. Bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur’an-ı Kerim olan bir Müslüman Türk gençliği her zaman hedefimiz oldu” ifadelerini kullandı.6. sınıf öğrencisi Arda Özcan, engelli bireyler için geliştirdiği bir proje ile etkinliğe katıldı.

Ağız sağlığının çok önemli olduğunu ve bazı engelli bireylerin tek başına ağız fırçalama işlemi yapamadığını belirten Arda, “Gördüğünüz gibi kolları olmayan insanlar var. Bu proje kolları olmayan insanlar buraya yaklaştığında bir sensörümüz var, kolları olmayan birey buraya yaklaştığında bu sensör engelli bireyi algılayarak sistemi devreye geçiriyor. Bunun sayesinde enjektörle engelli bireyin ağzına diş macunu veriliyor. En son olarak buradan su geliyor, su motoruyla engelli birey dişini fırçalamış oluyor” dedi.

Bu etkinliğin kendisi için yararlı olduğuna işaret eden Arda, etkinlikte birçok farklı kültürle bir araya gelmenin önemine de değindi.



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