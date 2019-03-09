Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Türk Dünyasında Kadın' konferansı - İSTANBUL

'Türk Dünyasında Kadın' konferansı - İSTANBUL

"Türk Dünyasında Kadın" konferansı - İSTANBUL - Katılımcılardan detaylar - BULTÜRK Başkanı Rafet Ulutürk'ün konuşması - Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın konuşması - Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın AA'ya açıklaması - Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk: - "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır"İSTANBUL (AA) - Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Başkanı Rafet Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." dedi.
BULTÜRK'ün Bayrampaşa Belediyesi desteğiyle düzenlediği, "Türk Dünyasında Kadın" konferansı, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.Dernek Başkanı Rafet Ulutürk, yaptığı konuşmada, kadının yer almadığı ve katkı yapmadığı hiçbir davanın başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.Bulgaristan'da 1989'daki zulüm dönemine karşı direnişte kadınların başı çektiğini anlatan Ulutürk, "Türk kimliği ve ruhundan koparılmak istendik. Fakat başta kadınlar olmak üzere direndik, canımız tenden ayrılıncaya kadar da direnmeye devam edeceğiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bayrampaşa Belediyesine Balkan Türklerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." diye konuştu.
Konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk dünyasının yaşadığı acı ve üzüntülerden, haksızlıklardan kurtulmak için birlik ve beraberlik içinde bulunması gerektiğini vurguladı.Türk kadınına bu konuda önemli görevler düştüğünü ve Türk kadının güçlü olması gerektiğini aktaran Paşayeva, "Bu sebeple kadınlar toplumun her aşamasında olmalı ve dimdik ayakta durmak için mücadele etmekten asla vazgeçmemeli." dedi.
Konferansta, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Kafkasya, Yunanistan, Çuvaşistan, Kazakistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Moldova, Kırım ve Azerbaycan'dan kadınlar Türk dünyasındaki sorunları tartıştı.

Beraberlik Nani Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı