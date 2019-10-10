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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi' konferansı - KASTAMONU

'Türk Dünyasında İşbirliği-10. yılında Türk Keneşi' konferansı - KASTAMONU

"Türk Dünyasında İşbirliği - 10. yılında Türk Keneşi" konferansı - KASTAMONU - ''Türk Keneşi" konferansı - Konferansın yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan'ın konuşması - KÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Kavuncu'nun konuşması - Türkiye'nin Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'nın konferansı"Türk Dünyasında İşbirliği - 10. yılında Türk Keneşi" konferansıKASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinde (KÜ), Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Türk Dünyasında İşbirliği - 10. yılında Türk Keneşi" konulu konferans düzenlendi.
KÜ Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Türk Keneşi'nin, Türk dili konuşan devletler arasındaki kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamamayı amaçladığını söyledi.

Üye ülkeler arasında ortak tarih, kültür ve kimlik olduğunu anlatan Atalan, "Türk Keneşi, Türk dünyasının geleceğe açılan umut dolu penceresi olmuştur. Tarihte ilk defa bazı eksikliklerle beraber Türk devletleri gönüllü olarak bir çatı altında toplanarak birlikte hareket etme niyetlerini ortaya koymuşlardır." diye konuştu.
KÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Orhan Kavuncu ise Türk Keneşi'nin 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla kurulduğunu aktardı.Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üye olduğunu ifade eden Kavuncu, "Özbekistan'ın üyeliğiyle üye sayımız 5 oluyor. Bu salonda da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan öğrencilerimiz var. Türk Dünyası Sanat Topluluğu diye bir öğrenci topluluğu oluşturmayı arzu ediyoruz. Bizim kültürümüz çok zengin." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Türkiye'nin Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, katılımcılara konferans verdi.

Küresel Barış Konferans Öğrenciler 

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