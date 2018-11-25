Türk Dünyası Vakfı faaliyet raporları incelendi

-Nabi Avcı'nın açıklamaları



( ESKİŞEHİR )- AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı;- “ Eskişehir, eğitim başkenti olmaya inşallah devam edecek” ESKİŞEHİR



- Türk Dünyası Vakfı 2017-2018 Yıllık Faaliyet Genel Kurul Toplantısı, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nabi Avcı’nın katılımı ile Eskişehir’de düzenlendi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk Dünyası Vakfı’nın 2017 - 2018 yılı faaliyetleri incelendi. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nabi Avcı’nın konuşmasıyla başlayan etkinlik, ardından faaliyet raporlarının okunması ile devam etti. Etkinlikteki konuşmasında vakfın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nabi Avcı, “Vakfımız sizlerin de katkılarıyla bugüne kadar pek çok güzel işe imza attı. Özellikle kültür başkentliği sürecinde Eskişehir’de gerek somut, gerek somut olmayan pek çok eserin ihyasına, inşasına vesile oldu. Ben o dönemde görev yapan Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’na, ajansın yönetim kuruluna, o dönem Eskişehir Valisi olan Güngör Azim Tuna beyefendi olmak üzere bütün oda başkanlarımıza, rektörlerimize, belediye başkanlarımıza o dönemdeki gayretleri hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra ajansın faaliyet süresi yasal olarak sona erdikten sonra yarım kalan işleri tamamlamak ve bu hizmetlere yenilerini ilave etmek üzere bildiğiniz gibi vakfımızı birlikte kurduk. Vakfımızda bugün, ajans döneminden devredilmiş olan işlerin tamamlanması için gayret gösterdi. Onlar tamamlandı. Bir kısmına da yeni başlandı. Onlar da çok şükür gayet güzel devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Önümüzdeki dönem ve sonrası, 2019 eğitim başkentliğimizin başlangıç yılıdır” Eskişehir’in kültür başkentliğinin yanı sıra eğitim başkenti olma yolundaki süreci de değerlendiren AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, “Bu arada tabii 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Eskişehir’de Vilayet Meydanındaki mitinginde Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. O da 2019 yılında Eskişehir’i Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan edileceğini ve eğitim başkentliği sürecini de tıpkı kültür başkentliği sürecinde olduğu gibi, o süreçte kazandığı tecrübeleri de işin içine katarak, Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütüleceğini özellikle vurguladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ve sonrası, bu sadece 2019 eğitim başkentliğimizin başlangıç yılıdır. 1 yılda tamamlanıp bitecek ve sonra rafa kaldırılacak bir süreç değil. Eskişehir Eğitim başkenti olmaya inşallah devam edecek. Eskişehir bunu çoktan hak etmişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir üniversitemizi daha Eskişehir’e kazandırarak, eğitim başkentliği sürecine ayrıca bir boyutu da eklemiştik. Ben genel kurulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu arada bir güzel haber daha var. Güngör Azim Tuna kardeşim öncülüğünde Türk Dünyası Çocuk Vakfı da ayrıca kuruldu. Bu kardeş vakfa da başarılar diliyorum” şeklinde konuşarak konuşmasına son verdi.

