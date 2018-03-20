Türk dünyası Nevruz ateşi Kastamonu'dan yanacak (2)
- Kastamonu 'nun tarihi ve turislik yerlerindne detaylar - Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Başkenti tanıtım filmi KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Türk dünyasının Nevruz ateşi, bu yıl Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da yanacak.Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi 35'inci dönem toplantısında, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen ve bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapmasına karar verilen Kastamonu 'da, yıl boyu sürecek etkinlikler için yoğun çalışma yürütülüyor.Türk Cumhuriyetlerine bağlı kentlerden birinin her yıl kültür başkenti ilan edildiği ve yıl boyu sürecek etkinliklerin 21 Mart'ta Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladığı program kapsamında, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da da yarın yakılacak Nevruz ateşiyle etkinliklere start verilecek.Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan kentin 2018 yılı kültür başkenti ilan edildiğine işaret ederek bu çerçevede hazırlıklarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.
Diğer Türk Cumhuriyetleri ve bağımsız olmayan federal Türk Cumhuriyetlerinden temsilcilerin katılımı ile kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacağını belirten Karadeniz, "Son toplantılarımızı yaptık. Yapılacak işler belirlendi. Kastamonu 'nun kültürel birikiminin duyurulması açısından çok büyük ve önemli bir organizasyon olacak." dedi. - "Bayram havasında bir açılış olacak"Türk Cumhuriyetlerinden etkinliklerde görev alacak grupların gelmeye başladığını aktaran Karadeniz, şöyle devam etti:"Sanat gruplarının büyük çoğunluğu ilimize geldi. Provalarına başladılar. Şölen havasında, bayram havasında bir açılış olacak. Açılış kapsamında 2 program olacak. İlki sabahki Nevruz Bayramı kutlamaları. Bu yıl Türk dünyası Nevruz ateşi Kastamonu 'dan yanacak. TRT Avaz tarafından Nevruz kutlamaları Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere her yere canlı yayınlanacak. 30'un üzerinde ülkenin büyükelçi düzeyindeki temsileri Nevruz kutlamaları dolayısıyla ilimizde bulunacak. Aynı gün akşam saatlerinde ise 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti programının açılışı gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkenin temsilcisi ilimizde olacak."Yıl boyu etkinliklerin süreceğini ifade eden Karadeniz, "21 Mart'ta yapılacak açılışla bir yıl boyunca devam edecek etkinlikleri fiilen başlatacağız. Bundan sonra hızlı şekilde, peş peşe etkinliklerimiz olacak." dedi. - Kültür kenti Kastamonu Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir kronolojiye sahip medeniyet şehri Kastamonu , 1084 yılında Emir Karatekin Paşa tarafından alınarak Türklerin eline geçti.Osmanlı topraklarına Fatih Sultan Mehmet döneminde katılan kent, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik, kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak cumhuriyete kadar idari merkez konumunu sürdürdü.Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem Sultan'ın yaklaşık 4 yıl valilik yaptığı kent, Osmanlı bilim dünyasına yön veren pek çok alimin çıktığı merkezlerden biri oldu.Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle Kastamonu 'nun İnebolu ilçesindeki liman açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Cephane, "İstiklal Yolu" tabir edilen, Kastamonu , Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.Özellikle kadınların önemli görevler üstlendiği bu yolda teçhizat taşırken şehit olan Şerife Bacı'nın heykeli de kent merkezinde yer alıyor.