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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türk Dünyası Basın Sempozyumu - AMASYA

Türk Dünyası Basın Sempozyumu - AMASYA

- Sempozyumdan görüntülerTürk Dünyası Basın Sempozyumu - Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay: - "Sempozyumun Amasya 'da yapılmasını çok isabetli buluyorum. Burada tarihe yön veren olaylar ve olgular gerçekleşmiştir"AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Türk Dünyası Basın Sempozyumu'nun Amasya 'da yapılmasını çok isabetli bulduğunu belirterek, "Burada tarihe yön veren olaylar ve olgular gerçekleşmiştir." dedi.
Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı.
Rektör Orbay, açılış konuşmasında, üniversite olarak eğitim öğretimin yanı sıra araştırma geliştirme ve kültürel değerlere de önem verdiklerini söyledi.

Amasya 'nın Türk tarihi açısından önemli bir şehir olduğuna işaret eden Orbay, "Sempozyumun Amasya 'da yapılmasını çok isabetli buluyorum. Burada tarihe yön veren olaylar ve olgular gerçekleşmiştir. Önemli şehzadeler bu şehirde yetişmiş, Milli Mücadele'ye giden yolda önemli adımlar yine bu şehirde atılmıştır. Türk Dünyası Basın Sempozyumu da Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılıyor." diye konuştu.
Türk dünyasında matbaacılıkla basının doğuşu ve gelişimi, süreli yayınların ortaya çıkışı, modernleşme süreçlerinde basının yeri ve önemi gibi konuların bilimsel platformda tartışılacağı sempozyuma Kuzey Makedonya, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bilim insanları katılıyor.Sunulan bildirilerin kitap olarak da yayınlanacağı sempozyum 3 gün sürecek.

Bild Gesi Doğuş 

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