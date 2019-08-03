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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Türk Donanması Doğu Akdeniz'i korumaya devam ediyor

- Türk Donanması Doğu Akdeniz'i korumaya devam ediyor

Gemi detayları

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Baros İran Uluslararası Karbon Helikopter 


- Türk Donanması, Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini 7 gün 24 saat korumaya devam ediyor. Gemilerin güvenliği için savaş gemileriyle birlikte denizaltılar, İHA’lar ve savaş uçaklarıyla sağlanıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’de menfaatlerini korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Pek çok ülke, denizin altındaki hidrokarbon rezervlerini çıkarmak için uğraşırken, Türkiye de 4 gemiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türk Donanması ise Doğu Akdeniz'in farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Fatih Sondaj Gemisi, Barbaros Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Yavuz Sondaj Gemisi'ni 7 gün 24 saat boyunca korumaya devam ediyor. Yapılan devriye sadece savaş gemileriyle değil, denizaltılar, insansız hava araçları

ve savaş uçaklarıyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Skorsky helikopterler, düşman denizaltıları tespit edip önlem almak için devriye geziyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisi'nin 170 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştı. Konuyla ilgili Türk makamlardan resmi açıklama yapılmazken, Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 98’ini Rusya ve İran’dan karşılıyor. Doğu Akdeniz’den çıkartılacak olası bir kaynak Türkiye’nin uzun yıllar ihtiyacını karşılayabilir.
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